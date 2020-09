Von Alexander Albrecht

Mannheim. Hängen lassen oder ab damit auf den Müllhaufen der Geschichte? Wochenlang tobte in Mannheim ein erbitterter und teils hysterischer Streit über die Leuchtreklame mit den "Sarotti-Mohren" oberhalb der Bar des Capitols. Die einen kritisierten das kolonialrassistische Motiv und sahen darin ein Zeichen mangelnden Feingefühls gegenüber schwarzen Menschen. Für die anderen sind die kleinen Kerlchen mit Pluderhose, Schnabelschuhen und Tablett eine süße Kindheitserinnerung, die Debatten darüber überflüssig. Unversöhnlich stehen sich die Lager bis heute gegenüber.

Ende Februar präsentierte Capitol-Geschäftsführer Thorsten Riehle das Konzept für die Zukunft der Reklame – und ließ sie zum Auftakt der Veranstaltungsreihe "Kein Platz für Rassismus" in Christo-Manier verhüllen. Georg Veit, der künstlerische Leiter des Veranstaltungshauses, ummantelte den Sarotti-Schriftzug und die flankierenden, runden Mohren-Embleme mit beigem Jutestoff und schwarzen Schnüren.

Schon damals war aber klar, dass die Installation nicht ewig zu sehen sein wird. Im nächsten und übernächsten Jahr will Riehle zwei weitere Entwürfe für einen neuen Blick auf die Retro-Werbung zeigen. Dazwischen soll die unverpackte Ursprungs-Dekoration zu sehen sein. Mittlerweile sind die Mohren wieder enthüllt.

Heute sagt Riehle, das Konzept sei aufgegangen, habe eine direkte Konfrontation mit dem Thema Rassismus entfacht. "Wir haben über 100 zeitintensive Gespräche mit Gästen geführt", sagt der Capitol-Chef. Die meisten davon hätten sich zuvor nie an der Reklame gestört und einen ganz anderen Blick darauf bekommen, wie sie auf schwarze Menschen wirken, warum sie sich dadurch möglicherweise verletzt fühlen. Flankierend dazu beigetragen habe auch die "Black-Lives-Matter"-Bewegung, so Riehle.

Die Debatte sieht der designierte SPD-Fraktionschef im Gemeinderat inzwischen entspannt. Dafür hat Riehle seit Ausbruch der Corona-Pandemie, dem Lockdown und Hygieneauflagen ohnehin ganz andere Sorgen. In Normalzeiten verfügt das Capitol über knapp 700 Sitzplätze – momentan sind es exakt 163. "Und selbst davon bleiben die meisten bei Kabarettauftritten, Musicalabenden oder Konzerten unbesetzt", sagt Riehle.

Er hat für die wegbleibenden Besucher sogar ein gewisses Verständnis. "Wenn einem monatelang eingebläut wurde, Abstand zu halten, ist es nachvollziehbar, dass die Leute verunsichert sind." Dabei investiert das Capitol gerade kräftig in die Sanierung des Hauses. Eine neue Lüftungsanlage reduziere das Risiko, sich durch infektiöse Aerosole mit dem Covid-19-Virus anzustecken.

Riehle ärgert sich über die aus seiner Sicht viel zu niedrige Unterstützung des Bundes für die Kultur- und Veranstaltungsbranche, immerhin der zweitgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland. "In guten Zeiten schmückt sich die Politik gerne mit uns – in schlechten sind wir lediglich ein ,Nice to have’." Dabei hat das Capitol sogar noch Glück. Das Haus in der Neckarstadt gehört der eigenen Stiftung. "Müssten wir in der aktuellen Situation auch noch Miete zahlen, wären wir wohl schon längst dem Beispiel der Halle 02 in Heidelberg gefolgt und hätten den Betrieb eingestellt", sagt Riehle. "So werden wir das schon irgendwie schaffen."

Ab November wird das Capitol hundert weitere Sitzplätze auf der Empore freigeben. Die Behörden haben dafür grünes Licht gegeben. Viele Künstler wollen in dem Eventhaus auftreten – zu weit niedrigeren Gagen als üblich. "Ihnen ist klar geworden, dass es nichts bringt, bis ins Jahr 2022 zu warten, wenn vielleicht alles vorbei ist", sagt Riehle. Er fürchtet, dass die Lage in den kommenden Monaten noch wesentlich dramatischer wird, viele Agenturen und kleinere Bühnen schließen müssen, die es zuvor schon schwer hatten.