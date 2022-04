Mannheim-Herzogenried. (pol/rl) Es ist der zweite Einbruch innerhalb von zwei Monaten: Zwischen Sonntag, 17. April und Sonntag, 24. April drangen erneut Unbekannte in die stillgelegte Sporthalle im Stadtteil Herzogenried ein. Dabei richteten sie wieder zahlreiche Beschädigungen an.

Während der Schulferien hebelten die Täter eine Notausgangstür der Sporthalle im Schulkomplex in der Herzogenriedstraße auf. Im Inneren der dreigeteilten Halle hebelten sie weitere verschlossene Türen und Schränke auf. Das aufbewahrt Inventar verteilten sie in der kompletten Halle und beschädigten es dabei größtenteils. Außerdem schlugen sie mit einem hölzernen Sportgerät mehrere Scheiben der Glasfassade am angrenzenden Unterrichtsgebäude ein.

Die Sporthalle gehört zu Hallenanlage der Schule und ist derzeit wegen Einsturzgefahr gesperrt und verschlossen. Die Halle soll im Sommer abgerissen werden. Die Polizei weist darauf hin, dass das Betreten der einsturzgefährdeten Halle gefährlich und verboten ist.

Ein ähnlicher Vorfall hatte sich bereits Fastnachtsferien ereignet (siehe unten). Möglicherweise waren es dieselben Täter.

Wer zwischen dem 17. und dem 24. April verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat und sachdienliche Hinweise zu den Eindringlingen geben könnten, kann sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621/3301-0 melden.

Einbruch in einsturzgefährdete Halle

Mannheim. (pol/msc) Unbekannte sind in den Fastnachtsferien in eine stillgelegte Sporthalle im Stadtteil Herzogenried eingebrochen. Zwischen Freitag, den 25. Februar und Montag, den 7. März verschafften sich die Täter Zugang zu der Sporthalle eines Schulkomplexes. Wie ihnen das gelang, ist bisher nach Polizeiangaben noch unklar.

Beim Einbruch wurden mehrere Waschbecken, Spiegel und Schränke. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist aktuell noch ungeklärt. Besonders brisant: Die dreigeteilte Halle ist teilweise einsturzgefährdet. Der betroffene Hallenteil soll im Sommer abgerissen werden. Die Polizei wies daher nochmal eindringlich darauf hin, dass ein Betreten dieses Hallenbereichs gefährlich ist. Zeugen, die den Einbruch mitbekommen haben, sollen sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Rufnummer 0621/33010 melden.

