Mannheim. (jubu) In Mannheim versammelten sich am Montagabend wieder zahlreiche Menschen mit Masken vor dem Rathaus in E5, um ein Zeichen gegen Hetze, Hass und Gewalt zu setzen. Nachdem vor einer Woche an gleicher Stelle rund 400 Unterstützer aus Kultur, Gesellschaft und Politik eine Menschenkette mit Schals als Abstand bildeten, finden sich auch aktuell wieder zahlreiche Menschen vor dem Rathaus ein.

Die Grünen-Stadträte Chris Rihm und Gerhard Fontagnier rechneten vor der Veranstaltung damit, dass sich dieses Mal mehr Teilnehmer als zuletzt einfinden könnten. Gegen 18.45 Uhr sollen sich insgesamt 1000 Teilnehmer versammelt haben, teilte Rihm am Abend mit.

Die Teilnehmer wollen auch gegen die nicht-angemeldeten Versammlungen und Montagsspaziergänger protestieren. Letztere sollen sich gegen 19 Uhr ebenfalls in der Innenstadt versammeln. Die Polizei ist vorbereitet und mit starken Kräften in der Innenstadt im Einsatz.

Update: Montag, 3. Januar 2022, 18.44 Uhr