Günter Meder hat seine Geschichten, Märchen und Rätsel in einem Buch zusammengefasst, derzeit arbeitet er an einem zweiten Band. Foto: Lenhardt

Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Normalerweise hätte Günter Meder gerade alle Hände voll zu tun. Alle Jahre wieder verkürzt der 87-Jährige den Patienten der Kinderklinik der Universitätsmedizin Mannheim den Krankenhausaufenthalt und das Warten auf Weihnachten. Doch sein Engagement als "Märchenonkel" ist längst nicht nur auf die Adventszeit beschränkt. Seit mehr als 40 Jahren besucht der Märchenerzähler nahezu täglich die Kinderstation. Wenn da nicht Corona wäre. Schon im vergangenen Jahr um diese Zeit konnte er nicht zu den Kindern kommen. "Doch zum Glück gab es da schon mein Buch", berichtet er. "Günter Meder erzählt Märchen und Schwänke" heißt es und enthält die Lieblingsgeschichten seiner jungen Zuhörer.

60 Stück an der Zahl aus einem Gesamtrepertoire von über 450, die Meder alle im Kopf hat und frei erzählen kann. Und pünktlich vor Weihnachten hält er eine weitere Überraschung bereit: "Ich schreibe gerade an der Fortsetzung." Stoff gibt es schließlich genug. Denn neben den bereits erwähnten mehreren 100 Geschichten hat Günter Meder auch Rätsel aus aller Welt gesammelt. Nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene dürfen sich den Kopf zerbrechen über Fragen wie "Wann und wo fiel der Karfreitag auf einen Dienstag?"

Doch zurück zum Buch und Günter Meders eigentlicher Passion: dem Märchenerzählen. Bereits 1959 begann er damit im Herzogenriedbad. Als er rund 20 Jahre später auch an der Kinderklinik Stammgast wurde, war ihm klar, dass seine jungen Zuhörer die Geschichten der Brüder Grimm längst kannten. Doch es gibt ja weitaus mehr Märchenstoff, den Meder über die Jahre gesammelt hat: aus Büchern, mündlich überliefert oder aus dem Kino.

Dabei hat er sich die künstlerische Freiheit genommen, die Geschichten beim Erzählen etwas zu verändern: "Ich habe ein System entwickelt mit verschiedenen Helden, die immer auftauchen." Den Kindern gefällt es, diesen Personen immer wieder zu begegnen. Unabhängig davon, in welcher Epoche die Geschichte spielt. Dem Helden Samson beispielsweise, der in seinem Buch als stärkster Mann des Altertums durch die Jahrhunderte fällt. Doch im Kern sind es die ursprünglichen Märchen und Geschichten, die er erzählt. Damit sie nicht verloren gehen, hat Günter Meder einige davon in seiner Version aufgeschrieben und will das mit dem nächsten Buch weiter fortsetzen.

Natürlich würde der 87-Jährige am liebsten live erzählen. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit und kurz vor dem Jahreswechsel. Doch im Moment kann man zumindest auf 192 Seiten Lektüre zurückgreifen, um selbst vom starken Samson, dem frechen Renzo, dem einfältigen Larry und der schlauen Susanne zu lesen oder sich vorlesen zu lassen. So sehr er auch den Kontakt mit den Kindern vermisst, Langeweile hat Meder dennoch nicht: "Ich habe 99 Hobbys."

Seine über 1000 Märchenbücher, die ihn zu seinen Geschichten inspiriert haben, hat er in den letzten Wochen und Monaten durchsortiert. Privat liest Meder gern Biografien von Künstlern und Politikern. "Romane eher selten." Aufgrund der Erzählpause, die ihm die Pandemie auferlegt, hat er auch mehr Zeit, sich ebenso seinem Zarah Leander-Musikarchiv zu widmen wie auch dem aus Hörspielen und Radiosendungen bestehenden Tonbandarchiv mit Aufnahmen aus den 1950er-Jahren bis in die Neuzeit.

"Ich hoffe auf das Frühjahr", antwortet Günter Meder auf die Frage, wann er wohl wieder in der Kinderklinik als Märchenerzähler in Erscheinung treten wird. Ein bisschen in der Übung bleiben kann er allerdings schon. Denn als Aushilfsküster in der Pfarrei St. Peter in der Schwetzingerstadt, wo Günter Meder geboren, aufgewachsen und deshalb tief verwurzelt ist, hat er die Möglichkeit, in der Ministrantengruppe seine Märchen zu erzählen.

Geschichten von der Steinzeit bis in die Zukunft, die häufig auch schon die Eltern seines derzeitigen Publikums gehört haben. Für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement wurde Günter Meder 2003 vom Land Baden-Württemberg mit der Verdienstmedaille und 2016 von der Bundesrepublik Deutschland mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens ausgezeichnet. 2014 ehrte die Stadt Mannheim beim Neujahrsempfang ihren beliebten Märchenerzähler ebenfalls.

Info: Das Buch "Günter Meder erzählt Märchen und Schwänke" ist unter der ISBN 978-3-95505-179-2 im Verlag Regionalkultur erschienen und kostet 14,90 Euro.