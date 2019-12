Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Für das Projekt "Willkommene Perspektiven – Migrants4Cities" suchte die Stadt Mannheim vor zwei Jahren gezielt Leute mit internationalen Biografien. Menschen, die aufgefordert waren, die fünf vorgegebenen Schwerpunktthemen Wohnen, Arbeiten, Mobilität, Zusammenleben und Mitmachen aus ihrer Perspektive zu betrachten. Menschen, die ihre Erfahrungen aus der Fremde für eine nachhaltige Stadtentwicklung ebenso einbringen sollten wie ihre Talente und Kompetenzen.

Jeremy Kuhnle ist einer von ihnen. "Ich hatte davon über den Uni-Verteiler erfahren und gedacht, das trifft alles auf mich zu. Die Themen sprachen mich sofort an", erzählt der 33-Jährige, der in Mannheim geboren ist und 20 Jahre in den USA lebte, bevor er 2011 wieder zurück in seine Heimatstadt kam. Aktuell promoviert Kuhnle in Soziologie. "Auch die Familie braucht Zeit", sagt der Vater eines einjährigen Sohns. Dennoch will er weiterhin ehrenamtlich im Projekt mitarbeiten. Denn nun steht fest, dass es mit Migrants4Cities auch nach Jahresende weitergeht. "Wir haben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung eine Anschlussförderung bis 31. Oktober 2021 erhalten", informiert Projektkoordinatorin Claudia Möller.

Die Teilnehmer arbeiten in neun sogenannten Urban Labs. Dabei handelt es sich um Kleingruppen, in denen die Teilnehmer Lösungen finden, die den Bürgern nützen. Diese Ideen sollen technologisch machbar und wirtschaftlich realistisch sein. Dazu tauschen sich die Projektteilnehmer nicht nur untereinander, sondern auch mit Vertretern von Stadtverwaltung Wirtschaft und Wissenschaft aus.

Klingt zunächst sehr theoretisch, ist es aber nicht. Denn eine von Migrants4Cities entwickelte Idee ist mittlerweile vielen Mannheimern ein Begriff: die Kultour-Tram, die im Oktober 2018 erstmals beim Nachtwandel mit zahlreichen Bands und Künstlern unterwegs war und bei der Wiedereröffnung der Planken Anfang April zum zweiten Mal Fahrt aufnahm. Das Team von Migrants4Cities wollte damit Menschen über kulturelle Aktivitäten miteinander ins Gespräch bringen. Mitfahrer können die interkulturelle Vielfalt der Stadt kennenlernen und sich dabei klimafreundlich bewegen.

Klimafreundlichkeit ist auch ein Aspekt in der Gruppe Mobilität, in der Jeremy Kuhnle mitarbeitet. "Am Anfang war das gar nicht so einfach. Denn alle Teilnehmer stellten fest, dass das ÖPNV-Netz hier deutlich besser ausgebaut ist als anderswo. In den USA fährt man mit dem Auto überall hin", erzählt Kuhnle, der selbst jedoch zum Campus radelt und sich innerhalb von Mannheim auch nur mit dem Fahrrad fortbewegt. Für ihn persönlich war das Projekt auch deshalb spannend, weil er ohne Hintergrundwissen an einem Thema arbeitete, mit dem er sich vorher noch nicht befasst hatte. Intensiv sei in seiner Gruppe über autofreie Quadrate und den Ausbau des Fahrradnetzes diskutiert worden. Die Idee, Parkplätze zu begrünen, sei im Rahmen von "Monnem Bike" in der Fressgasse umgesetzt worden. Und ganz unabhängig vom konkreten Ergebnis hält Kuhnle das Projekt für sinnvoll. "Man muss progressiv mit der Zeit gehen, aber auch realistisch bleiben, was mit den vorhandenen Ressourcen möglich ist", sagt er und findet es wichtig die Jugend noch stärker in diese Prozesse einzubinden.

