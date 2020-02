Von Heike Warlich-Zink

Beim Neujahrsempfang 2019 machten zehn Schülerinnen des Wirtschaftsgymnasiums an der Friedrich-List-Schule mit einem Stand und Mini-Demos unter dem Motto "Danke! 70 Jahre Grundgesetz" auf den Geburtstag der deutschen Verfassung aufmerksam. Ein Jahr später hatten die jungen Frauen dann selbst Grund zum Feiern: Oberbürgermeister Peter Kurz ehrte Vanessa De Bessa stellvertretend für ihre Mitschülerinnen für beispielhaftes ehrenamtliches Engagement.

An der Schule ist das Thema Grundgesetz nach wie vor präsent: Über der Treppe im Eingangsbereich hängt ein großes Banner mit Schriftzug und einem Logo, das auch Blöcke, Tassen, Sweat-Shirts, Kugelschreiber oder Stoffbeutel zierte, die während der Aktionen im vergangenen Mai verteilt wurden.

Zunächst waren eine Ausstellung und eine öffentliche Veranstaltung am 23. Mai 2019 geplant. "Das Interesse war sofort da, es haben sich viel mehr Schüler gemeldet, als teilnehmen konnten", erzählt Lehrer Bernd Oßwald, der mit seinem Seminarkurs das Thema vorgegeben hatte. "Da ich Jura studieren will, war der Kurs wie für mich gemacht", erzählt Kardelen Siri. Man habe über das eigentliche Thema hinaus noch viel hinzugelernt, betont Claire Greiner. "Wir mussten uns über die Organisation und Durchführung der Kundgebung ebenso Gedanken machen wie über Finanzierung und Öffentlichkeitsarbeit", sagt Vanessa, die Grundschullehrerin werden will.

Die Mannheimer Geburtstagsfeier für das Grundgesetz wurde am Ende viel größer als gedacht. Neben der zentralen Veranstaltung im Ehrenhof des Schlosses brachten sich zum 70. Jahrestag viele weitere Institutionen mit Aktionsständen zum Thema Grundrechte und Demokratie ein. Fast 6000 Menschen feierten gemeinsam mit den Schülerinnen. Die hatten für ihr Vorhaben erfolgreich um Sponsoren und Preisgelder geworben und neben der Landeszentrale für politische Bildung, der Stadt Mannheim, dem Amtsgericht, der Polizei oder dem Bildungszentrum der Bundeswehr viele weitere Kooperationspartner gefunden. "Dabei sind viele Kontakte entstanden, die über das Projekt hinausgehen", erzählt Claire Greiner, die nach dem Abitur Psychologie studieren will.

In die Abschlussprüfung fließt dabei auch die Note des Seminarkurses ein. Zum Seminarkurs gehörten neben Vanessa De Bessa, Kardelen Sirin und Claire Greiner auch Sema Erdal, Dilan Ince, Naomi Daglioglu, Seyma Özdemir, Meryem-Sema Özdemir, Abigail Osei Prempeh und Carina Suchalla.

"Für uns hat sich das gelohnt", sagen die Mädchen. "Wir haben viel gelernt." Fast alle Seminarkursteilnehmerinnen hätten einen Migrationshintergrund und seien sich bewusst, dass das Grundgesetz keine Selbstverständlichkeit ist, und es in vielen anderen Ländern eine solche Verfassung nicht gibt. "Daher wollten wir uns vor allem beim Grundgesetz bedanken, dass es uns und unsere Grundrechte beschützt", lautet die übereinstimmende Meinung.

Zugleich wollten die jungen Frauen mit der Kundgebung am Jahrestag des Grundgesetzes für Demokratie und – insbesondere bei jungen Leuten – fürs Wählengehen werben. Dass sich über diese Hauptveranstaltung hinaus noch weitere spannende Dinge entwickelten, freut sie. "Wir haben uns im letzten Jahr mit einem Infostand auf dem Maimarkt sowie bei der Einbürgerungsfeier der Stadt präsentiert", berichtet Vanessa De Bessa.

Auf Einladung der Bundestagsabgeordneten Gökay Akbulut (Die Linke) durften die Schülerinnen nach Berlin fahren und den Bundestag besuchen. Bei Sandra Maischberger waren einige von ihnen einen Tag vor ihrer eigenen Großkundgebung in der ARD-Sondersendung "Im Namen des Volkes" zu Gast.