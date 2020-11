Mannheim. (RNZ) Elton John will 2021 im Rahmen seiner "Farewell Yellow Brick Road"-Welttournee auch in der Mannheimer SAP Arena auftreten. Das kündigt der Konzertveranstalter BB Promotion an.

Termin ist demnach der 8. Oktober 2021. Die Tournee beginnt am 1. September 2021 in der Mercedes Benz Arena in Berlin beginnt. Die Farewell Yellow Brick Road Tour wird sieben Tage später auch einen Stopp in Mannheim machen, doch der Rocketman ist kein Unbekannter in der Stadt, da er dort zuletzt 2017 vor ausverkauftem Haus aufgetreten ist.

"2020 ist ein Jahr wie kein anderes, und ich kann es wirklich kaum erwarten, wieder auf Tour zu gehen und wieder live zu spielen", sagt Elton John zur Tour.

Der Vorverkauf beginnt ab Montag, 23. November 2020, 12 Uhr, bei www.eventim.de. Der allgemeine Kartenverkauf ist dann Freitag, 27. November, 10 Uhr.

Info: Karten gibt es hier oder unter Telefon 01806-570070

