Von Volker Endres

Mannheim. Während sich die Verwaltung weiter bedeckt hält, schimpft die Mannheimer CDU: "Das ist ein Skandal!" Gemeint ist nicht nur die Sperrung des Fahrlachtunnels im August, sondern vor allem der Stand der Aufklärung der Defizite, die zur Vollsperrung geführt haben. So hatte der Leiter der Ermittlungsgruppe, Alexandre Hofen-Stein bei einer Bezirksbeiratssitzung im Februar ein "eklatantes Organisationsdefizit" eingeräumt.

Ein direktes Gespräch mit Hofen-Stein blockt die Verwaltung ab: "Wir verstehen, dass die Frage, wie es überhaupt zur Schließung kommen konnte, von Interesse ist, aber sie ist aktuell noch Gegenstand interner Ermittlungen. Sobald diese abgeschlossen sind, wird darüber informiert werden", hieß es auf Anfrage aus dem zuständigen Dezernat V von Bürgermeisterin Diana Pretzell (Grüne).

CDU sieht Millionenschaden für Industrie und Handel

Nicht ganz so verschlossen zeigte sich der Bauingenieur Hofen-Stein bei der Bezirksbeiratssitzung im Stadtteil Lindenhof, auf dessen Gemarkung die westliche Zufahrt zu den Tunnelröhren liegt. Er skizzierte laut Medienberichten Abstimmungsprobleme durch die geteilte Betriebsverantwortung zwischen dem Fachbereich Tiefbau, der zu Pretzells Dezernat V gehört, und dem Immobilienmanagement, das heute zum Dezernat IV von Ralf Eisenhauer (SPD) gehört.

Pretzell trat ihr Amt erst 2021 als Nachfolgerin von Lothar Quast (SPD) an. Dieser verantwortete den Tiefbau seit 2012 und seit der Verschlankung der Dezernate bereits ab 2007 die Bereiche Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Nahverkehrsplanung. Laut der gesetzlichen Brandschutzbestimmungen wäre eine Aufrüstung der Sicherheitstechnik im Tunnel schon im Jahr 2006 fällig gewesen. Handlungsbedarf sah aber offensichtlich keines der Dezernate und betrachtete jeweils getrennt voneinander den eigenen Zuständigkeitsbereich. So wurde nach den jährlichen Wartungsarbeiten immer wieder grünes Licht für die rund 60.000 Fahrzeuge täglich gegeben, die normalerweise durch die Röhren rollen.

Immerhin: "Alle Anlagen im Tunnel funktionieren", hatte Hofen-Stein bei der Sitzung auf dem Lindenhof erklärt. Sie entsprechen lediglich nicht mehr dem geforderten Sicherheitsstandard. Demnach wäre "eine Rettung aus dem Tunnel im schlimmsten Fall möglich, aber stark erschwert", hatte Bürgermeisterin Pretzell bei der Bezirksbeiratssitzung gesagt.

Das sei allerdings nicht die erste öffentliche Erklärung gewesen, betonte Stadtsprecher Kevin Ittemann: "Herr Hofen-Stein hat bei der Bezirksbeiratssitzung im Grunde genommen das berichtet, was er auch schon am 9. Dezember 2021 im Ausschuss für Technische Betriebe gesagt hat." Weitere Ausführungen dazu folgten nicht. Ittemann verwies auf die laufenden Untersuchungen. Auch zum vorläufigen Ergebnis der "eklatanten Organisationsdefizite", wollte sich die Verwaltung nicht weiter äußern. Jene hatte bereits im November Christopher Probst, Stadtrat der Mannheimer Liste vom Lindenhof, prophezeit.

Die Sichtweise der CDU-Fraktion ist eindeutig: "Durch die monatelange Sperrung des Fahrlachtunnels sind ein Millionenschaden für Industrie und Handel entstanden und unnötige Staus. Alle Tunnels rund um Mannheim wurden aufgrund der Brandschutzbestimmungen aus dem Jahr 2006 aufgerüstet, und die zuständigen Fachbereiche der Stadtverwaltung Mannheim merken das nicht", so Fraktionschef Claudius Kranz nach dem Auftritt im Bezirksbeirat. Hier hatte Hofen-Stein noch ein wenig mehr aus dem Nähkästchen geplaudert. Demnach würden die Tunnelpläne und die der technischen Anlagen der 1994 eröffneten Tunnelröhren nicht in digitalisierter Form vorliegen. Am Ziel einer einspurigen Wiedereröffnung in beiden Richtungen für Autos zum dritten Quartal 2022 hielt Alexandre Hofen-Stein im Übrigen auch bei seinen jüngsten Äußerungen fest. Der Termin sei trotz Lieferengpässen zu halten. Dafür sind rund zwei Millionen Euro vorgesehen.