Von Gerhard Bühler

Mannheim. Farbenfroh, modern, nachhaltig und nicht zu teuer, so soll die Reihenhaussiedlung werden, die auf dem Konversionsgebiet Funari entstehen soll. Das Areal ist neben Franklin und Sullivan teil des ehemaligen US-Kaserne Benjamin Franklin Village bei Käfertal. Während auf Franklin schon die ersten Bewohner ihre Häuser bezogen haben, befindet sich das Projekt "Funari-Traumhaus" noch in der Planungsphase. Im Mannheimer Bauausschuss stieß die Projektpräsentation auf Zustimmung. Mit einer breiten Mehrheit billigten die Stadträte den Bebauungsplan.

Der Entwurf des international renommierten holländischen Architekten Winy Maas mit seinem Büro MVRDV sieht eine am Reißbrett geplante "bunte Dorfsiedlung" vor. Nach einem kombinierten Wettbewerb für Architekten und Investoren haben die holländischen Architekten mit dem Eigenheim-Anbieter "Traumhaus AG" den Zuschlag für das 27.000 Quadratmeter große Baufeld auf Funari bekommen.

Geplant sind Reihenhäuser mit kleinen Gärten für Familien mit Kindern. Allerdings keineswegs so, wie man es üblicherweise von Reihenhaussiedlungen kennt. Ziel ist eine anspruchsvolle Architektur, die trotzdem für junge Familien bezahlbar bleibt. Dafür soll nicht zuletzt die modulare Bauweise der Häuser sorgen. Als Grundlage dient das Standard-Modulsystem des Unternehmens "Traumhaus".

Die Standardmodule wurden von den MVRDV-Architekten aus Rotterdam zu einer Vielfalt von Haus-Elementen weiterentwickelt. Zur Wahl stehen verschiedene Wohnflächen, die aus bis zu drei Stockwerken generiert werden. Dies sorgt für unterschiedliche Gebäudehöhen.

Es gibt aufgeständerte Häuser, die quasi auf Stelzen stehen und kein Erdgeschoss besitzen. Dazu werden unterschiedliche Dachformen angeboten, vom Sattel- und Pultdach bis hin zum Flachdach mit großer Terrasse. Ganz verschieden sind ebenso die mit den Haustypen verbundenen Fassaden, aus Holz, Klinkersteinen oder sogar als Grünfassade. Die Haustypen haben unterschiedliche Farben. Das soll ein fröhliches Bild vermitteln und das Quartier durch seine Vielfalt und Unregelmäßigkeit einem traditionell gewachsenen Dorf ähneln.

Die 127 Häuser sind am Reißbrett geplant, jeder Käufer kann sich das Passende aussuchen. Um das Erscheinungsbild der Siedlung auf Dauer zu bewahren, darf die äußere Gestaltung der Häuser jedoch nachträglich nicht verändert werden. Da für jedes Haus auch ein kleiner Garten vorgesehen ist, wird das Quartier grün. Autos werden verbannt, Straßen gibt es nicht. Ein Wegenetz erschließt das Gebiet. Zudem sind begrünte Gemeinschaftsflächen für Spiel und Freizeit vorgesehen. Alle Autos werden in zwei Tiefgaragen unterhalb der Siedlung untergebracht. Aus Kostengründen gibt es keine Keller. Preisdämpfend wirken auch die relativ kleinen Grundstücksgrößen. Dazu werden die Häuser nach Niedrigenergie-Standards errichtet, was günstige Darlehen ermöglicht.

Wenn es bei den Planungen zu keinen Verzögerungen kommt, könnten die ersten Häuser im Frühjahr 2021 bezugsfertig sein, die Restlichen im Jahresverlauf. Die Preise beginnen bei 350.000 Euro. Eine Liste von Vormerkungen von Interessenten umfasse 400 Namen, erklärt "Traumhaus"-Mitarbeiterin Julia Thamm. Eine Siedlung dieser Art gebe es ihres Wissens noch nirgendwo in Deutschland, sagte die Immobilienberaterin. Sie habe deshalb schon Anfragen einer Architektur-Hochschule aus Japan bekommen. "Die künftigen Bewohner müssten damit rechnen, dass viele Neugierige kommen, um sich die Siedlung anzuschauen", vermutet Mannheims Baubürgermeister Lothar Quast.