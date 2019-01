Mannheim. (pol/mare) Viel zu tun hatte die Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof in der Nacht zu Mittwoch. Wie die Beamten mitteilen, waren Störenfriede und Exhibitionisten am Werk.

Kurz nach Mitternacht ging bei der Bundespolizei zunächst ein Anruf der Zugbegleiterin des ICE 877 ein. Sie gab an, dass sie die Polizei brauche, sobald der Zug in den Bahnhof einfährt. Denn: Ein Mann habe in ein Abteil uriniert.

Die 23-Jährige teilte den Polizisten bei der Ankunft dann mit, dass sie den Mann angesprochen habe, dieser aber nur seine Hose geöffnet und onaniert habe. Die Zugbegleiterin verließ deshalb das Abteil und verständigte die Polizei.

Diese fand den Exhibitionisten dann auch im Zug. Er stritt zunächst alle Vorwürfe ab. Die Beamten nahmen ihn aber mit zur Dienststelle. Und nun gestand der 48-Jährige auch die Tat. Seine Personalien wurden aufgenommen, danach durfte er gehen.

Das blieb aber nicht der einzige Vorfall: Ein 24-jähriger Mann hielt die Nachtstreife auf Trab. Gegen 3.30 Uhr kontrollierten die Beamten einen Mann. Der 24-Jährige mischte sich dabei ein, die Polizisten ermahnten ihn aber zur Ruhe. Was zunächst auch fruchtete.

Etwa 20 Minuten später wurden die Beamten von dem jungen Mann lautstark beleidigt. Also wollten die Polizisten ihn überprüfen - doch der 24-Jährige drohte, sich dagegen zu wehren. Er zog seine Kleider aus und warf sie den Beamten vor die Füße. Dann fing er an, an seinen Penis herumzuspielen.

Doch es blieb nicht dabei. Er schlug einem Polizisten ein Notizbuch aus der Hand und setzte zu einem weiteren Hieb an. Doch die Beamten wandten nun ihrerseits Gewalt an und überwältigten den 24-Jährigen, der sich auch dabei heftig wehrte. Er griff etwa einem Beamten an den Hals. Schlussendlich beruhigte sich der Mann aber und wurde - nun ohne weitere Gegenwehr - zur Dienststelle gebracht.

Dort stellte sich heraus: Der obdachlose Deutsche war wegen diversen Gewalttaten, Diebstählen und Drogendelikten polizeibekannt. Auch seine Personalien wurden aufgenommen, ehe er am Morgen seines Weges ziehen konnte. Für die Beamten endete so eine arbeitsreiche Nacht am Mannheimer Hauptbahnhof.