Mannheim-Lindenhof. (pol/mare) Im Mannheimer Stadtteil Lindenhof gehen dieser Tage Diebe und Einbrecher um. Nachdem bereits am Wochenende Seniorenheime in Brühl heimgesucht wurde, berichtet die Polizei am Dienstag von einem ähnlichen Fall hier sowie weiteren Taten

In der Nacht zu Montag kam es zu einem weiteren Einbruch in ein Seniorenheim. Die Täter hatten sich im Zeitraum zwischen 20.15 und 6 Uhr vermutlich über einen Lieferanteneingang Zugang zur Seniorenresidenz in der Speyerer Straße verschafft. Sie durchsuchten zunächst im Kellergeschoss mehrere Räume, wobei sie gewaltsam einige Türen öffneten.

Anschließend machten sie sich auch im Erdgeschoss an mehreren Türen zu schaffen. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei wurden Kassen mit Bargeld gestohlen. Wie viel Geld darin war, ist nicht bekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter noch weitere Wertgegenstände mitgehen ließen. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Die Ermittler halten es für wahrscheinlich, dass ein Tatzusammenhang zu den beiden Einbrüchen in Brühl besteht.

Auch ein Mehrfamilienhaus am Pfalzplatz wurde in der Nacht zu Montag heimgesucht. Wie die Täter zwischen 17 und 10 Uhr am Montag ins Haus kamen, ist noch unklar. Drinnen brachen sie aber sieben Kellerabteile auf. Bislang steht fest, dass aus einem der Kellerräume eine Stichsäge, eine Bohrmaschine und ein Akkuschrauber gestohlen wurden. Ob die Täter noch weitere Gegenstände mitgehen ließen, ist noch unklar.

Beobachtet wurden schließlich Fahrraddiebe in der Meerfeldstraße am Victoria-Turm. Gegen 20.20 Uhr meldete sich am Montag ein Mann bei der Polizei. Er habe zwei Männer beobachtet, die die Schlösser von drei Fahrrädern aufgeknackt hatten.

Dann seien die Unbekannten mit zwei Rädern in verschiedene Richtungen davongefahren. Das dritte Fahrrad, ein blau-schwarzes Mountainbike der Marke Exte Mirage S., ließen sie zurück. Dieses wurde von den Beamten sichergestellt.

Der Zeuge beschrieb die Diebe wie folgt: etwa 18 bis 21 Jahre alt, beide rund 1,80 Meter groß, einer der Jugendlichen war mit einem grauen Kapuzenpullover und einer Jogginghose, der andere mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Jeanshose bekleidet.

Bislang konnten die Besitzer nicht ausfindig gemacht werden.

Zeugen für alle Fälle können sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Telefon 0621/833970 melden.