Mannheim. (pol/mare) Spektakulärer Einbruch in einem Juwelier-Geschäft in der Mannheimer Innenstadt: Einbrecher haben hier am Mittwochmorgen rund 100.000 Euro Beute gemacht, wie die Polizei mitteilt.

Die Täter drangen gegen 5.30 Uhr vermutlich über die Tiefgarage zunächst in das Treppenhaus eines Geschäftshauses im Quadrat K1 ein. Dann stemmten sie ein Loch in die Außenwand des Juwelier-Geschäfts und stiegen in die Geschäftsräume ein.

Hier stahlen sie aus einer Vitrine Goldketten, Armbänder und Goldringe. Wenige Minuten später verließen sie die Räume wieder durch das Loch und flüchteten. Die Täter hatten bereits Stunden vor dem Einbruch einen Lieferwagen als Sichtschutz vor dem Schaufenster des Geschäfts geparkt.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 0621/1744444 zu melden.