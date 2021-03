Mannheim. (pol/rl) In der S-Bahn bestohlen wurde 41-Jähriger auf der Fahrt von Karlsruhe nach Mannheim am Dienstagabend. Wie die Polizei mitteilte, soll der Fahrgast während der Fahrt eingeschlafen sein. Nachdem die Bahn in Mannheim angekommen war, wurde der immer noch schlafende 41-Jährige vom Lokführer geweckt. Kurz darauf bemerkte er, dass jemand zwischenzeitlich seinen Rucksack gestohlen hatte.

Der 41-Jährige ging nun zusammen mit dem Lokführer zur Wache der Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof ging, um Strafanzeige zu erstatten. Auf dem Weg dorthin fand er in einer Bahnsteigunterführung einen Handschuh, der aus seinem Rucksack stammte.

Auf der Wache werteten die Bundespolizisten dann die Aufnahmen der Kameraüberwachungsanlage aus und fanden einige Aufnahmen des mutmaßlichen Diebes. Aus den Aufnahmen wurden Fotos gefertigt, die zur Fahndung herausgegeben wurden. Außerdem konnte der 41-Jährige sein Mobiltelefon orten, dass sich im gestohlenen Rucksack befand.

Die Bundespolizisten konnten so den mutmaßlichen Dieb im Bereich der Mannheimer Neckarwiese orten. Dabei half auch die auffällige Kleidung des Tatverdächtigen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten das gestohlene Telefon sowie Betäubungsmittel.

Da der Tatverdächtige keine Ausweise dabei hatte, brachten die Beamten ihn auf die örtliche Wache, um seine Identität zu klären. Dort gab der 31-jährige Gambier zu, den Rucksack gestohlen zu haben und den Inhalt an unterschiedlichen Stellen im Mannheimer Stadtgebiet deponiert zu haben. Als die Bundespolizisten diese Orte absuchten, fanden sie das gesamte Diebesgut wieder.

Den Dieb erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.