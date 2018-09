Mannheim. (hwz) Ilona Lagrene hat den diesjährigen Hildegard-Lagrenne-Preis im Kulturhaus RomnoKher erhalten. Mit der Auszeichnung würdigt die Stadt Mannheim gemeinsam mit dem Landesverband Sinti und Roma Baden-Württemberg seit 2012 Menschen, die sich in besonderer Weise für Toleranz, Menschenrechte und Bildungsgerechtigkeit engagieren. Gleichzeitig sieht Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb in der öffentlichen Würdigung eine Möglichkeit, zur Bekämpfung des Antiziganismus beizutragen, indem für die anerkannte Minderheit der Sinti und Roma nachhaltige Anerkennungs- und Teilhabestrukturen in der Gesellschaft geschaffen werden.

Ilona Lagrene ist seit über 40 Jahren in der Sinti und Roma-Bürgerrechtsbewegung aktiv. Mit ein Auslöser dafür war das Jahr 1972, als der Sinto Anton Lehman in Heidelberg von einem Polizisten erschossen wurde. Ab diesem Zeitpunkt organisierte die damals junge Frau Demonstrationen und Aktivitäten für die Menschenrechtsarbeit. Zumal ihre eigene Kindheit überschattet war von dem, was ihre Eltern und Großeltern während der Zeit des Nazi-Regimes erlitten und teilweise nicht überlebt hatten. "Der Preis geht mir ans Herz", bekannte sie, nachdem sie diesen sowie die große Ehrenurkunde von Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb entgegennahm. Erinnere er doch an eine Frau, die sie gut gekannt und sehr bewundert habe, weil sie im Nachkriegsdeutschland die erste Bürgerrechtsbewegung der deutschen Sinti und Roma formierte. Aufstehen gegen Rassismus und Ausgrenzung sei keine Selbstverständlichkeit gewesen. "Wir haben uns anfangs nicht getraut. Auch wenn der Krieg vorüber war, wurden wir weiter verdächtigt. Die Zuständigen in den Amtsstuben waren häufig noch dieselben", so die Preisträgerin.

Bei Gedenkfeiern für die Opfer des Nationalsozialismus seien Sinti und Roma oft vergessen worden. Das sowie Diskriminierungserfahrungen, die sie im persönlichen familiären Umfeld erlebte, haben Ilona Lagrene dazu bewogen, sich einzusetzen. Als 1986 der Landesverband Deutscher Sinti und Roma Baden-Württemberg gegründet wurde, war sie dabei und leitete ihn von 1989 bis 1994 als Vorsitzende. Auf ihre Initiative geht das Denkmal in E 5 zurück, das an die während des NS-Regimes ermordeten Mannheimer Sinti und Roma erinnert. Gemeinsam mit Hildegard Lagrenne war Ilona Lagrene ab Ende der 1990er-Jahre in hunderten Schulen in Baden-Württemberg unterwegs, um in Lesungen, Vorträgen und Wanderausstellungen die Begegnung zwischen der jungen Generation und Zeitzeugen zu schaffen. Sie sammelte Zeitzeugeninterviews, die in einem Buch veröffentlicht wurden.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse in Chemnitz sehen sowohl Bürgermeister als auch Preisträgerin im Hildegard-Lagrenne-Preis ein Zeichen gegen Rechtsextremismus. "In einer Zeit, in der Hetzer und Populisten versuchen, die Gesellschaft zu spalten", so Freundlieb und appellierte ebenso wie Lagrene, die Stimme gegen Rassismus und Diskriminierung zu erheben. "Wir sind alle gefordert, dem einen Riegel vorzuschieben", sagte die Preisträgerin.

Der Hildegard-Lagrenne-Preis ist mit 5000 Euro dotiert. Seine 2007 verstorbene Namensträgerin trat zeit ihres Lebens für Bildungsgerechtigkeit und die Bekämpfung des Antiziganismus ein.