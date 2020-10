Mannheim. (RNZ) Seit vergangenem Jahr vergibt der Waldhof-Fanclub "DoppelPass" den "Barackler des Jahres". Mit dem Preis wird die Unterstützung des Fußballclubs "in jeglicher Form" gewürdigt. Die Auszeichnung ist mit 500 Euro dotiert, wobei das Geld vom Geehrten für einen wohltätigen Zweck gespendet wird. In diesem Jahr fiel die Wahl auf Ex-Coach Bernhard Trares.

Unter den Fans des SV Waldhof weist die Selbstbezeichnung "Barackler" auf die Verwurzelung des Sportvereins in der Arbeiterschaft des Stadtteils und die damit verbundenen Werte hin. Und sie stehe insbesondere für die leidenschaftliche Unterstützung des Clubs, heißt es in einer Mitteilung.

Bernhard Trares hat sich nach Ansicht von "DoppelPass" nicht nur als Trainer beim SVW großen sportlichen Erfolg mit dem Aufstieg in die Dritte Liga erarbeitet, sondern auch die Anerkennung der Fans. Seine Tätigkeit habe immer "Haltung und Werte" erkennen lassen, die ihn zu einem "echten Waldhöfer" machten: Bodenhaftung, Aufrichtigkeit, Loyalität und Leidenschaft.

Deshalb sei Trares ein würdiger "Barackler des Jahres". Das zeige nicht nur die Art und Weise, wie er das Amt des Trainers immer verstanden und erfüllt habe, so schreibt der Fanclub, sondern auch, wie es zu Ende gegangen sei. "Ich bedanke mich für die schöne Zeit. Ich habe sehr, sehr, sehr viel im Herzen behalten", sagte Trares bei der Preisverleihung in seiner Heimatstadt Heppenheim. Das Preisgeld spendet er an das Mannheimer Kinderhospiz "Sterntaler".

Dass "DoppelPass" es ernst meine mit der Auszeichnung, zeige wie im vergangenen Jahr nicht nur der Gewählte, sondern auch die "wieder eindrucksvolle Liste der fanclubintern nominierten Kandidaten", hieß es in der Mitteilung weiter. Alle wären würdige Preisträger gewesen: Achim Schröder und Martin Willig verdienten die Nominierung durch unermüdliches Engagement für die Anhänger der "Buwe"; ersterer als Vorstand von "Pro Waldhof" (2010-2019), zweiterer als Mitarbeiter des Fanprojekts, der sich "unermüdlich für vieles rund um den SVW, seine Fans und die Geschichte" einsetze.

Benjamin Sachs‘ Nominierung würdigt "die guten und sympathischen Jahre beim SVW" als Co-Trainer der Profimannschaft bis zum Ende der Saison 2019/2020. Der SPD-Stadtrat und Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei verknüpf die öffentliche Würdigung seines ehrenamtlichen Engagements im Aufsichtsrat des Vereins mit der Hoffnung, weiterhin und möglichst lange "die Werte des SVW so zu vertreten und erhalten, wie wir uns den Verein und das Vereinsleben wünschen und vorstellen".

Mit "Hilfe für Mannheim" habe sich auch eine Fan-Initiative auf der Nominierungsliste befunden. Sie wurde im März von "Pro Waldhof" ins Leben gerufen und versucht seither, Menschen beim Einkauf unter die Arme zu greifen, die zur Corona-Risikogruppe gehören. Die Initiative verdiene die Nominierung für ihr "vorbildliches Engagement in Krisenzeiten".