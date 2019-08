Mannheim. (pol/mare) Schwunghafter Drogenhandel, Widerstand gegen die Polizei: Ein 36-jähriger Mann ist am Freitag ins Gefängnis gewandert. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei Mannheim mitteilen, wollte er noch flüchten, als seine Wohnung durchsucht werden sollte. Klappte aber nicht.

Dem 36-Jährigen wird vorgeworfen, mindestens seit Januar 2018 in Mannheim und Ludwigshafen mit Drogen gedealt zu haben. Denn die Beamten wurden fündig, als sie am Donnerstag die Wohnung des Mannes durchsuchten. Rund 330 Ecstasy-Tabletten, rund 500 Gramm Amphetamin, etwa 45 Gramm Haschisch und Marihuana sowie rund 1000 Euro und ein Butterfly-Messer - die sichergestellten Funde sprechen Bände.

Der Mann soll - so konkretisiert es die Polizei - zwischen Januar und Dezember letzten Jahres in einer Diskothek in Neckarau einer 24-Jährigen jeweils ein bis zwei Gramm Amphetamin verkauf haben. Gegen die Frau werde noch eigens ermittelt, so die Polizei.

Jedenfalls fanden Zivilfahnder während der Wohnungsdurchsuchung den 36-Jährigen in der Nähe seiner Bleibe. Als er den Braten roch, flüchtete er. Doch nach kurzer Verfolgung holten die Polizisten ihn ein und verhafteten ihn. Aber nicht ohne heftigen Widerstand - ein Beamter wurde sogar verletzt.

Es folgte der Termin vor dem Haftrichter, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erließ. Nun sitzt der 36-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt.