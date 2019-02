Mannheim. (RNZ) Ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Autos hat am Freitag auf der B36 drei Verletzte gefordert - eine 24-Jährige wurde schwer verletzt. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf über 20.000 Euro. Ein 36-jähriger Opel-Fahrer, der auf der Casterfeldstraße in Richtung Neckarau unterwegs war, war an einer Ampel aus bislang unbekannten Gründen ins Heck eines bei Rotlicht stehenden Audis gekracht. Durch den Aufprall wurde der Audi auf einen davor stehenden BMW und dieser auf einen Skoda geschoben. Der 53-jährige BMW-Fahrer sowie die 56-jährige Beifahrerin im Skoda zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Audi und der BMW mussten abgeschleppt werden, zur Reinigung der Straße rückte eine Spezialfirma an.