Mannheim. (dpa/pol/ppf) Weil drei Erwachsene bei Wartungsarbeiten Augenreizungen erlitten haben, ist am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr ein Mannheimer Kindergarten geräumt worden. Keines der insgesamt 62 Mädchen und Jungen wurde verletzt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Weshalb zwei Arbeiter und eine Erzieherin während der Wartungsarbeiten im Heizungsraum des Kindergartens die Reizungen erlitten, war zunächst unklar. Die drei Verletzten sind ambulant betreut worden. Ermittelte Messwerte zeigten der Feuerwehr zufolge keine Konzentration von Gefahrenstoffe an. Nach einer ersten Einschätzung könnte ein Reinigungsmittel die Augenreizungen verursacht haben. Die Ermittlungsarbeiten dauern jedoch noch an.

Die Straße "Auf dem Sand" zwischen Rollbühlstraße und Edison-/Schwalbenstraße bleibt bis zum Ende des Einsatzes gesperrt, berichtet die Polizei.

Die Stadt Mannheim schreibt in einer Pressemitteilung: "Nach Absprache mit der Feuerwehr bleibt das Kinderhaus für heute geschlossen. Nach aktuellem Stand können die Kinder voraussichtlich morgen wieder in das Haus zurückkehre." Am Nachmittag wolle die Feuerwehr vorsorglich eine weitere Kontrollmessung im Objekt vornehmen.

Im Kinderhaus Käfertal werden 162 Kinder in zwei Krippen-, drei Kindergarten- und vier Hortgruppen betreut.