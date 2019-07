Mannheim. (pol/mün/pri) An der Mannheimer Neckarpromenade gibt es am Montagmorgen einen größeren Feuerwehreinsatz. In dem Hochhaus-Komplex in der Neckarstadt wurde gegen 5.50 Uhr Rauch entdeckt, der über einen Müllschacht ins Gebäude eindrang.

Mittlerweile heißt es, dass der Brand in einem Müllabwurfschacht entstanden sein soll. Das Feuer sei aber unter Kontrolle. Aber sämtliche Wohnungen in dem Komplex mit 550 Einwohner müssten kontrolliert werden. Das Gebäude wurde nicht evakuiert.

Die Berufsfeuerwehr ist mit zwei Löschzügen und 70 Mann im Einsatz. Dazu noch der Führungsdienst sowie die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Nord. Auch der Rettungsdienst steht mit mehreren Rettungswagen sowie Notarzt bereit.

Drei Bewohner wurden mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung behandelt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Update: Montag, 8. Juli 2019, 11.55 Uhr