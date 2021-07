Von Olivia Kaiser

Mannheim. Endlich gibt es genug Impfstoff, aber jetzt fehlen die Impfwilligen – bei diesem bundesweiten Trend bildet Mannheim keine Ausnahme, auch wenn die durchschnittliche Impfquote mit 57 Prozent Erst- und 45 Prozent Zweitgeimpften laut Oberbürgermeister Peter Kurz leicht über dem Landesdurchschnitt liegt.

Deshalb strebt er einen Strategiewechsel weg von den Quartiersimpfungen hin zu Impfaktionen an, die mit einem Ereignis verbunden sind. Die Menschen dort zu erreichen, wo sie sich gerade befinden, sei das Gebot der Stunde. So findet am Freitag und Samstag, 23. und 24. Juli, von 15.30 bis 19.30 Uhr eine Aktion im Einkaufszentrum Q 6/Q 7 statt.

In der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses am Dienstag kam das gut an. Stadtrat Thomas Hornung (CDU) schlug Impfaktionen in Schwimmbädern vor, Stefanie Hess (Grüne) bei Konzerten oder Kulturveranstaltungen für junge Menschen. Denn gerade sie gelte es jetzt zu immunisieren.

Das sieht man auch bei der Stadt so und bietet in den Berufsschulen und an den Hochschulen entsprechende Angebote an. "Dabei spielt der Wohnort keine Rolle", betonte Kurz. In der Quadratestadt herrscht eine gewisse Impfmüdigkeit. Das mag auch an den guten Zahlen liegen.

Peter Schäfer, der Leiter des Gesundheitsamts, vermeldete am Dienstag eine Inzidenz von 8,4. Fünf Menschen haben sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, in der vergangenen Woche waren es vier. Entspannt sei die Lage in den Krankenhäusern, so Schäfer und vermeldete die gute Nachricht des Tages: "Wir haben keinen Covid-Patienten auf einer Intensivstation." Drei Erkrankte werden derzeit auf einer Isolierstation betreut. Aktuell gibt es in der Stadt sechs Ausbruchsgeschehen mit insgesamt 19 Infizierten. Die Nachverfolgung bereitet laut Schäfer keine Probleme. Cluster in Schulen, Kindertagesstätten oder Pflegeheimen gibt es aktuell nicht.

Mit Sorge blickt man hingegen auf das Reisegeschehen. Unter den 19 Infizierten der vergangenen Woche waren neun Reiserückkehrer. Man werde die Meldepflicht bei der Rückkehr aus Risikogebieten konsequent kontrollieren, kündigte der OB an. Zwei der infizierten Personen hatten bereits eine Impfung, eine war voll immunisiert. Das zeige, wie wichtig es sei, auch mit vollem Impfschutz die AHA-Regeln zu beachten, betonte Schäfer. Auch wenn man dann nur gering ansteckend sei.

Wie viele Geimpfte in Mannheim andere Menschen angesteckt haben, könne er nicht sagen. Derweil werden bei den Bürgertests immer mehr Fälle entdeckt. "In der vergangenen Woche waren es 40 Prozent", bilanzierte Peter Schäfer. Das sei ein Rekord und zeige, welch wichtige Funktion die Tests bei der Eindämmung haben, bekräftigte Kurz.

Es ist ein Wettlauf mit der Zeit: Derzeit werden im Impfzentrum täglich im Schnitt 894 Dosen verabreicht, weitaus weniger als noch vor ein paar Wochen. Deshalb wird nun auf den Ein-Schicht-Betrieb umgestellt. "Wenn wir bis Herbst eine Impfquote von 87 Prozent und damit die Herdenimmunität erreichen wollen, bedeutet das, dass sich noch 88.000 Mannheimerinnen und Mannheimer impfen lassen müssten", so Kurz. "Das zeigt, wie hoch die Latte liegt." Mehr als 20.000 Menschen haben bisher an den Quartiersimpfungen teilgenommen. Mit Blick auf die Impfquote eine "Anstrengung, die erforderlich war", erklärte Kurz. Jetzt stehen die Zweitimpfungen der Astra-Zeneca-Aktion in der Alten Feuerwache an, danach folgen die Stadtteile Rheinau, Jungbusch, Schönau und Östliche Unterstadt.

Das Alkoholverbot im Jungbusch wird verlängert, hinzu kommt eine Einschränkung für den Betrieb von tragbaren Lautsprechern. Dabei geht es aber weniger um Pandemie- als um Lärmschutz für die Anwohner. Wie das Reise- sei aber auch das Partygeschehen ein Infektionstreiber. "Das sehen wir derzeit in Hamburg und in Karlsruhe", erklärte der OB.

Auch deshalb sei es wichtig, junge Menschen zu impfen. Er erhofft sich einen Erfolg bei den ereignisbezogenen Aktionen. Um die Zweitimpfung müssten sich die Teilnehmenden dann zwar selbst kümmern, aber im Impfzentrum gebe es mittlerweile genug Kapazitäten.