Mannheim. (alb) In rund dreieinhalb Jahren will der SWR innerhalb Mannheims von der Wilhelm-Varnholt-Allee nahe der A 656 in die Neckarstadt umziehen. Bis dahin soll auf dem Schafweide-Gelände an der Friedrich-Ebert-Brücke ein neues Studio für circa 90 Mitarbeiter entstehen. Jetzt ist auch klar, wer in die frei werdenden Räume einziehen wird - es ist wie erwartet das benachbarte Technoseum. Das Land Baden-Württemberg hat das aktuelle SWR-Funkhaus gekauft.

Die beiden Gebäude sind über zwei Brücken ohnehin eng miteinander verwoben, die Architektin Ingeborg Kuhler hat sie einst als zusammenhängendes Ensemble entworfen. In direkter Verbindung mit dem Museum soll in dem dann leer stehenden Haus ab 2023 ein Zentrum für Digitalkompetenz und Zukunftswelten mit bundesweiter Strahlkraft entstehen. "Mit dem Kauf bietet sich die einmalige Chance, das Technoseum weiterzuentwickeln und das pädagogische Museumskonzept zur Medienkompetenz umzusetzen", freute sich die Wissenschaftsministerin Theresia Bauer.

Die beiden Häuser stehen sich heute schon nahe, auch inhaltlich: Die Mediengeschichte ist ein wichtiges Thema in der Dauerausstellung, für Schulen werden bereits Workshops zur Medienkompetenz angeboten. Speziell die medienpädagogischen Angebote will das Technoseum vor dem Hintergrund der Digitalisierung künftig stark ausbauen: "Mit dem zusätzlichen Gebäude bekommen wir eine hervorragende Möglichkeit, unser Museum auch zeitgemäß weiterzuentwickeln", sagte Technoseum-Direktor Hartwig Lüdtke. Das geplante "Zentrum digitaler Wandel" soll ein nationaler Knotenpunkt für Projekte zur Medienkompetenzförderung werden und den Besuchern rund um die digitale Transformation Orientierung bieten. Bundesweit einmalig sei dabei in Mannheim die Verbindung von historischer Rundfunk- und Fernsehtechnik, aktueller Medienvermittlung in originalen Studios und zukunftsweisender Technik.