Von Jan Millenet

Heidelberg. Den 13. April dieses Jahres wird Gennaro Vitale wohl nie vergessen. "Ich öffnete die Tür zur Garderobe. Und da stand Eros Ramazzotti und aß Pizza. Meine Pizza!" Beim Erzählen funkeln die Augen des 45-Jährigen. Wahrscheinlich so, wie sie funkelten, als er vor seinem Idol stand. Als der italienische Sänger an diesem Abend in der SAP-Arena auftrat, durfte Vitale ihn in dessen Garderobe kurz besuchen. Gennaro Vitale ist selbst Sänger und in der Region als Naro oder als der "Mannheimer Eros Ramazzotti" bekannt. Pizza ist eine weitere Leidenschaft. Beides hat er vereint und wurde mit "Naro’s Singing Pizza" zum singenden Pizzabäcker.

Seit über 20 Jahren macht der gebürtige Mannheimer Musik, hauptsächlich auf Italienisch. Seine Eltern stammen aus Salerno nahe Neapel. "Ich singe über das, was ich fühle. Und ich fühle italienisch", erklärt er. Es falle ihm daher leichter, auf Italienisch zu singen. Er könne damit mehr transportieren, zum Beispiel, wenn es um die Liebe geht.

Dass er jedoch kein zweiter Eros Ramazzotti wird, sagte ihm sein Idol 1997 einst selbst. Dank dem Fußballer Maurizio Gaudino, mit dem Vitale befreundet ist, konnte er Ramazzotti kennenlernen. "Eros meinte, dass es so viele italienische Sänger gebe. Es sei daher sehr schwer für jemanden, der in Deutschland geboren ist. Zum Beispiel wegen des Akzents", sagt Gennaro Vitale und lacht. Er nimmt Ramazzotti die Ehrlichkeit nicht übel. "Er wollte mir einfach keine Illusionen machen."

Dennoch erkannte der Mannheimer schon damals, dass er ein leidenschaftlicher Entertainer ist, und blieb dem Gesang treu. Doch er hat noch ein weiteres Hobby: "Ich liebe es, zu kochen." Als Jugendlicher habe er Pizza-Backen gelernt. Im Lauf der Jahre freundete er sich zudem mit den Mannheimer Feinschmecker-Chuchis an, einer renommierten Köchevereinigung, deren Mitglieder ihm viel beibrachten. Vor allem, dass es auf Qualität ankommt.

Und so hat sich Gennaro Vitale in der Zwischenzeit von der Massen-Pizza verabschiedet und das Handwerk verfeinert. Dafür ging er zurück zum Ursprung der beliebten Speise, nach Neapel. Sein Ziel: die perfekte Pizza Napoletana - die Ur-Pizza. "Ich war mehrfach bei Pizzabäckern, habe Kurse besucht, Blogs gelesen. Und heute mache ich die - für mich - beste Pizza Napoletana", erzählt der 45-Jährige.

Dass er seiner Pizza zusätzlich eine Stimme verlieh, basiert auf der Idee eines Freundes. Er bat ihn, für sein Unternehmen zu singen und zu kochen. "Doch Fleisch für 200 Mitarbeiter war zu teuer", erinnert sich Gennaro Vitale. Da kam die Pizza ins Spiel, und der Weg zu "Singing Pizza" wurde geebnet. Mit seinem Pizzamobil kann man den singenden Pizzabäcker für Familien- und Firmenfeiern buchen.

Dass er weltweite Anerkennung erntet, damit hat Gennaro Vitale allerdings nicht gerechnet. Die sozialen Netzwerke machten es möglich. Über acht Millionen Klicks sammelte ein Facebook-Video von einem seiner Auftritte. "Man sagt, ich sei der Stolz Neapels", verrät er. So würden ihn italienischstämmige Menschen auf der ganzen Welt nennen. Selbst in Italien ist er ein kleiner Star: "Ich lief letztes Jahr durch Neapel. Und plötzlich wurde ich mitten auf der Straße erkannt. Ich sei doch der aus dem Video."

Für manche sind solche Erlebnisse ein Grund zum Höhenflug. Doch Gennaro Vitale bleibt bodenständig. "Meine Familie erdet mich", sagt er mit italienischem Stolz. Sohn Alessio (15) hält ihm am Ofen den Rücken frei. Die zwölfjährige Tochter Aurora hilft ebenfalls schon kräftig mit. Und seine Frau Maria gibt alles bei der Essensausgabe. "So kann ich ohne Hektik von der Geschichte der Pizza erzählen, singen und die Pizzen vorbereiten." Sonderwünsche wie Salami erfüllt er allerdings nicht. "Nur Napoletana. Basta!", betont er.

Trotz des Erfolgs sind die Musik und das Pizza-Backen nur der Nebenjob des 45-Jährigen. Hauptberuflich arbeitet er bei der MVV als Mediengestalter. Als singender Pizzabäcker ist er aber für dieses Jahr schon ausgebucht. Den besten Beweis für die Qualität der Pizza lieferte Eros Ramazzotti, der vor seinem Auftritt in Mannheim Vitales Pizza Napoletana nicht widerstehen konnte. Denn, so weiß Gennaro Vitale: Direkt vor einem Auftritt esse der italienische Superstar eigentlich nie etwas.