Mannheim. (pol/mare) Zwei Diebe haben Samstagnacht einen neuen Linienbus gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Fahrzeug am Sonntagmittag an den Rangiergleisen im Hallenweg gefunden. Und zwar stark beschädigt.

Aber der Reihe nach: Gegen 23.50 Uhr brachen zwei Männer auf dem Gelände in der Oskar-von-Miller-Straße in Käfertal ein. Sie schauten sich zunächst die neuen Linienbusse an. Doch beim reinen Anschauen blieb es nicht: Sie brachen einen weißen 15 Meter langen Bus auf und starteten ihn. Dann fuhren sie los.

Zunächst durchbrach der Bus den Maschendrahtzaun und bog dann in die Oskar-von-Miller-Straße ein. Wo er gegen einen Baum fuhr. Das Fahrzeug wurde dabei stark beschädigt - doch die Diebe hielt das nicht davon ab, ihre Spritztour fortzusetzen. Und zwar zunächst zum Kreisel, wo sie wendeten und dann in Richtung Boveriestraße fuhren. Hier verlor sich ihre Spur.

Bis zum Sonntagmittag. Um 12 Uhr fand ein Mann den verlassenen Bus an den Rangiergleisen im Hallenweg. Der Bus musste abgeschleppt werden. Die Kriminaltechnik der Polizei untersucht ihn aktuell auf verwertbare Spuren.

Von den Tätern fehlt derweil noch jede Spur. Und das, obwohl sie während der Tat beobachtet wurden. Eine Frau war nämlich schon auf sie aufmerksam geworden, als sie auf das Gelände kamen. Sie war es auch, die die Polizei verständigt hatte. Eine Fahndung nach den Busdieben verlief bislang aber ohne Erfolg.