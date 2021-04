Mannheim. (RNZ/oka) Die Tulpen- und Narzissenbeete bewundern, sich auf der Wiese in einem Liegestuhl die ersten Frühlingssonnenstrahlen ins Gesicht scheinen lassen, während die Kinder auf dem Spielplatz tollen: Ein Osterspaziergang im Luisenpark ist für viele Mannheimerinnen und Mannheimer eine lieb gewonnene Tradition. Doch der fiel erneut flach. Es war bereits das zweite Osterfest, an dem der Park pandemiebedingt geschlossen war. Derweil gehen die Arbeiten hinter den Kulissen weiter.

Bei den Gärtnern und ihren Pflanzen naht die Saison, letzte Frühlingsbeete werden arrangiert und Pflanzungen für den Sommer geplant. Die Arbeiten in der "Neuen Parkmitte", die für die Besucherinnen und Besucher der Bundesgartenschau (Buga) neue Aufenthaltsräume schafft, schreiten mit Hochdruck voran.

Auch die Tierpfleger sind fleißig. Nicht nur bei der Anlagenplanung müssen die Zoologinnen maßgeblich mitkonzipieren, damit die Architektur exakt auf die Bedürfnisse der Tiere zugeschnitten ist. So manche kleine "Bau-Nebenwirkung" gibt es auch schon. Die Störche schienen zu Beginn der Abbrucharbeiten in der "Neuen Parkmitte" keine Berührungsängste mit der Großbaustelle zu haben: Immer wieder sah man Tiere der Weißstorchkolonie, die es sich beherzt auf einem Erdhaufen bequem machten und das Geschehen um die Bauleute beobachteten.

Von den rund 50 Nestern, die die Weißstörche im Luisenpark alljährlich nach ihrer Heimkehr aus dem Süden beziehen, musste jetzt ein kleiner Teil auf dem Baugelände weichen. "Zum Glück sind es nur sechs Nester, die wir wegen der Baustelle abbauen mussten", sagt Chef-Zoologin Christine Krämer. Den Umzug der Störche hat sie in enger Kooperation mit der Naturschutzbehörde organisiert. Wie es aussieht, ist er geglückt: "Unsere behördliche Auflage war, für die sechs abgebauten Nester zwölf neue zu schaffen. Das haben wir inzwischen umgesetzt, und mittlerweile sind fast alle neuen Nester von den Störchen angenommen worden – das ist natürlich ein schöner Erfolg: Am Ende konnten wir dadurch unsere Kolonie sogar noch vergrößern", freut sich Krämer.

Und auch die Weißstörche scheinen zufrieden, denn einige von ihnen hatten tatsächlich in diesem Jahr die Wahl zwischen der ausladenden hölzernen Baumkrone oder einem puristischen Nistplatzträger aus Edelstahl mit Sonnengarantie. "Wir sind zuversichtlich, dass auch noch der letzte neue Brutplatz angenommen wird, und mit ein bisschen Glück haben wir nach Ostern sogar schon ein paar Eier in den Nestern liegen – und zwar nicht vom Osterhasen", sagt Christine Krämer scherzhaft. Ob sich dieser Wunsch erfüllt, zeigt der Blick ins Nest, den ein Film aus dem Luisenpark ermöglicht.

So ähnlich könnte ein Staudenwettbewerbsfeld im Luisenpark aussehen. Die Siegerehrung findet bei der Buga statt. Foto: Luisenpark

Im Zuge der Neugestaltung der "Neuen Parkmitte" werden auch neue Stauden für den nationalen Staudenwettbewerb angelegt, der im Rahmen der Buga ausgetragen wird. "In den Pflanzkonzepten der Buga 23 spiegelt sich das Leitthema Klima wider. Gerade Stauden sind bestens geeignet, dem Klimawandel und den daraus resultierenden heißeren, trockeneren Sommern zu begegnen", erklärt Michael Schnellbach, Geschäftsführer der Mannheimer Bundesgartenschau-Gesellschaft gGmbH. Das Thema Stauden werde man an prominenter Stelle platzieren – entlang des Boulevards, der vom Haupteingang zum Kutzerweiher führt.

Lydia Frotscher, DBG-Ausstellungsbevollmächtigte für die Gärtnerischen Ausstellungen der Buga 23, und Ellen Oßwald, Leiterin der gärtnerischen Abteilung des Stadtparks, haben rund um den Haupteingang Flächen festgelegt, die die unterschiedlichen Lebensbereiche der Stauden berücksichtigen – von schattigen Gebieten über Gehölzränder bis hin zu sonnigen Plätzchen.

Foto: Luisenpark

"Stauden werden im Luisenpark ein immer größeres Thema. Sie sind wie kleine Wunder der Natur: Im Herbst ziehen sie sich in den Boden zurück, um ab dem Frühjahr alljährlich wieder aufzutauchen und sich wunderbar zu entwickeln", erläutert Joachim Költzsch, Geschäftsführer der Stadtpark Mannheim gGmbH. "Seit einigen Jahren sind wir dabei, den Luisenpark gerade in der Art der Bepflanzung nachhaltig aufzustellen – und es gibt kaum nachhaltigere Pflanzen, die zusätzlich noch so herrlich blühen, als die Stauden."

Bei den Staudenpflanzungen wird Wert auf Insektenfreundlichkeit und Nachhaltigkeit gelegt. Für die verschiedenen Lebensbereiche sind unterschiedliche Pflanzen notwendig: "Auf diese Weise werden Lebensräume geschaffen und die Artenvielfalt gefördert. Für unsere Besucherinnen und Besucher wollen wir gern eine Inspiration sein: Was kann ich selbst in meinem Vorgarten machen, das auch pflegeleicht ist? Denn wenn man Stauden klug anordnet, muss man fast gar nichts mehr machen", erklärt Lydia Frotscher.

Zehn Staudengärtner haben sich bisher für den Wettbewerb angemeldet. In enger Abstimmung mit Ellen Oßwald gestalten sie jeweils rund 90 Quadratmeter mit ihren Stauden. Bis Mai müssen die Konzepte vorgelegt werden. Noch in diesem Herbst werden die Stauden gesetzt, im Anschluss findet bereits der erste von drei Preisrichterrundgängen statt. Die Siegerehrung erfolgt 2023 auf der Bundesgartenschau Mannheim.