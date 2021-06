Von Olivia Kaiser

Heidelberg. Der erfreuliche Abwärtstrend bei den Coronafallzahlen setzt sich weiter fort, das hat Gesundheitsamtsleiter Peter Schäfer bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag berichtet. So habe man in der vergangenen Kalenderwoche 47 Neuinfektionen gezählt, in der Woche davor waren es um die 60, zuvor 120 Fälle gewesen. Aktuell sind im Stadtbezirk noch 180 Menschen an Covid-19 erkrankt. Am Dienstag wurden vier neue Fälle einer nachgewiesenen Coronainfektion registriert, eine Woche zuvor waren es zehn Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Schäfer bei 17,7.

Die immer weiter sinkende Kurve schlägt sich auch auf die Patientenzahl in den Krankenhäusern nieder: Derzeit befinden sich zwölf Personen auf einer der Isolierstationen der drei Kliniken, drei Patienten werden auf einer Intensivstation betreut.

Aufgrund der Lockerungen geht auch die Zahl der kostenlosen Bürgertests zurück. "Sie werden in vielen Bereichen nicht mehr benötigt", so Schäfer. Deshalb sei auch die Zahl der Schnelltestzentren rückläufig. Aktuell gibt es in der Stadt noch 93, vergangene Woche waren es 102. Man warte auf eine Testverordnung des Bundes, die neue Rahmenbedingungen für die Schnelltestzentren festlegen soll. Inwieweit dann diesbezüglich neue Aufgaben für die Gesundheitsämter anfallen, müsse man sehen, so Schäfer.

Nicht rückläufig ist jedoch die Zahl der Delta-Mutation: In Baden-Württemberg gehen mittlerweile 9,5 Prozent der gemeldeten Infektionen auf diese, früher indische Variante genannt, zurück. "In der vorigen Woche waren es noch 3,6 Prozent", gab Schäfer zu bedenken, der damit rechnet, dass die britische Variante immer weiter zurückgedrängt wird. Das beunruhigte auch Oberbürgermeister Peter Kurz. Umso wichtiger ist für ihn eine flächendeckende und anlassbezogene Testinfrastruktur.

"Das sieht man an den Nachrichten, die uns aus Lissabon erreichen. Dort gab es diese Infrastruktur nicht, und jetzt ist die Stadt wieder abgeriegelt", sagte er. Mit flächendeckend meint der OB die regelmäßigen Tests in Schulen, Kindertagesstätten und Betrieben. Deshalb habe man die Allgemeinverfügung bezüglich der Testpflicht in Schulen und Kitas sowie die Clustermeldepflicht von Betrieben verlängert, so Kurz. Anlassbezogene Tests werden derzeit etwa bei Besuchen in den Innenräumen von Restaurants oder Kneipen verlangt.

Weil die Sieben-Tage-Inzidenz im Moment unter 35 liegt, dürfen in Mannheim Schülerinnen und Schüler von Schulen, die länger als 14 Tage keinen neuen Coronafall hatten, auf das Tragen einer Maske in den Klassenzimmern verzichten. Derzeit gibt es zwar weder in Schulen noch Kitas Ausbrüche, doch dies könne sich nach den Sommerferien rasch ändern, befürchtete Stadtrat Chris Rihm (Grüne) vor allem in Hinblick auf die Delta-Variante. Man befinde sich derzeit in Gesprächen mit den zuständigen Landesministerien bezüglich einer geeigneten Strategie, informierte Kurz.

Während im Impfzentrum verstärkt Zweitimpfungen verabreicht werden und kaum ein Termin für eine Erstimpfung vergeben wird, gehen die dezentralen Impfaktionen weiter. Aktuell ist ein mobiles Impfteam im Stadtteil Jungbusch aktiv. Parallel dazu laufen die Zweitimpfungen in der Neckarstadt-West, im Stadtteil Hochstätt wurden sie gerade beendet. Dort seien nahezu alle Personen, die eine Erstimpfung erhalten haben, erschienen. "Insgesamt wurden bei den Quartiersimpfungen und der Aktion mit Astra-Zeneca 13.840 Menschen geimpft", bilanzierte Kurz. Er rechnet damit, dass sich die Situation im Impfzentrum im Juli wieder entspannt. Man werde sofort berichten, wenn es wieder neue Termine gibt.

Zudem informierte Kurz, dass am 30. Juni die Unterstützung der Bundeswehr – zumindest im großen Rahmen – ausläuft. Die Soldaten werden dann nicht mehr bei der Kontaktnachverfolgung oder im Corona-Stützpunkt des Uniklinikums aushelfen. Man hoffe allerdings auf weitere Unterstützung im Impfzentrum, so der Oberbürgermeister.