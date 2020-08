Von Manfred Ofer

Mannheim. Dass Mannheim die Stadt des Barocks und Brutalismus ist, hat sich schon herumgesprochen. Der Architekt und Autor Florian Budke (37) geht noch einen Schritt weiter, indem er die illustre Liste um eine moderne Subkultur ergänzt: Skateboarden. Mit seinem Buch "Ar/KATE", das im nächsten Jahr erscheint, gelingt ihm der Spagat, klassisches Sightseeing mit coolen Tipps zu den angesagten Spots der Szene zu verknüpfen.

Jeder Ort hat seine eigene Magie, die man für sich entschlüsseln kann. Florian Budke verlässt ausgetretene Pfade, um das Besondere im Alltag zu finden. Deshalb ist sein erstes Buch "Ar/KATE" auch kein gewöhnlicher Tour-Guide geworden. Er will den Besucher dazu ermutigen, sich Mannheim aus einer anderen Perspektive zu nähern. Denn: In den Quadraten zwischen Rhein und Neckar gebe es viel zu entdecken, sagt Budke.

Für den gebürtigen Saarländer, der an der Technischen Universität in Kaiserslautern Architektur studiert hat, bietet die Kurpfalz-Metropole eine Symbiose aus herkömmlicher Baukunst und moderner Subkultur. "Ich bin ein großer Verfechter der Stadterkundung", sagt er. "Dabei finde ich es spannend, neue Wege zu gehen, andere Plätze und Menschen kennenzulernen." Eine Form des Sightseeings, wenn man so möchte.

Das Buch sei eine Art "Spot-Guide" für die Skater-Szene – aber eben nicht nur, wie er betont: "Ich möchte Besuchern vor allem die Architektur empfehlen, die Skatern als Treffpunkt dient", sagt Budke. Er weiß, wovon er spricht, weil er die Orte mit den Augen eines Skaters sieht. Die Szene in Mannheim sei groß und gut vernetzt. Er selbst wohnt seit 2014 in der Neckarstadt. Auf seinen Streifzügen, immer auf der Suche nach dem Platz für die perfekte "Session", nahm er oft auch seine Kamera mit. Dabei sind kontrastreiche Schwarz-Weiß-Aufnahmen entstanden, die in sein Werk eingeflossen sind.

Die Idee zum Buch geht auf ein Projekt im Rahmen seines aktuellen Studiums zurück. Seit drei Jahren studiert Budke Kommunikationsdesign in Saarbrücken, was seiner schon in Graffiti-Zeiten ausgeprägten Leidenschaft für Gestaltung entgegenkommt. Die Aufgabe bestand darin, ein urbanes Guide-Book zu erstellen. "Ich wollte Architektur und Skateboarden zusammenbringen", erklärt Budke. Für Mannheim habe er sich deshalb entschieden, weil sämtliche Spots in unmittelbarer Nähe zu architektonischen Landmarken gebaut seien. "Diese Stadt steht für filigranen Barock, aber auch für rohen Brutalismus, der gut zum Skateboarding passt", verrät er.

Einer dieser Spots, der zentrale Treffpunkt der Szene, ist der Alte Messplatz – im Skater-Jargon liebevoll "Mezz" genannt. "Wer als Skater in Mannheim Anschluss sucht, ist hier genau richtig", sagt Florian Budke und deutet auf eine Seite in seinem Buch, auf der das Areal abgebildet ist. Es handelt sich um ein Probeexemplar, das noch eines Lektorats bedarf. Am Ende wird der Guide in englischer Sprache erscheinen. Der Titel steht schon fest: "Ar/KATE. Architecture and Skate". Der Karlsruher Slanted-Verlag hatte im Frühjahr zusammen mit einem Crowdfunding-Portal einen Autorenwettbewerb ausgeschrieben, an dem Budke sich spontan beteiligte.

Damit sein Buch veröffentlicht werden kann, musste der Autor die nötigen Mittel mittels Crowdfunding, auch Schwarmfinanzierung genannt, zusammentragen – was ihm kürzlich gelungen ist. Das Ergebnis stellt ihn durchaus zufrieden. Beim Durchblättern des Buchs fällt auf, dass Altbekanntes aus Mannheim, wie zum Beispiel die Neckarbebauung, durch Budkes Linse erfrischend vielschichtig wirkt.

Das Buch enthält praktische Tipps mit Fotos der Standorte sowie Skizzen und Figuren. Symbole heben deren Schwierigkeitsgrad und ihre Eignung für Skate-Sessions hervor. "Man kann das Buch überallhin bequem mitnehmen und loslegen", merkt der junge Mann an, während der den Guide grinsend in seine Hosentasche steckt. Wieso auch nicht? Das Board hat er immerhin schon dabei.