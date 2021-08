Von Marco Partner

Mannheim. Der Ruf eilt ihr voraus, im Guten wie im Schlechten. Als multikulturell, vielfältig und bei Studierenden wie Kulturschaffenden beliebtes Viertel, aber auch als Problemkiez bis hin zur "No-Go-Area" wird die Neckarstadt-West bezeichnet.

Der Stadtteil auf der anderen Flussseite der Quadrate polarisiert, Jennifer Yeboah aber ist um einen möglichst objektiven Blick bemüht. Seit 1998 lebt sie in der Neckarstadt-West, seit gut einem Jahr ist sie als Quartiersmanagerin tätig. Und sieht viel Engagement, Verbundenheit und Kreativität in ihrem Viertel, ohne die Schattenseiten zu verschweigen.

Die Neckarstadt-West ist ein Stadtteil mit vielen Gesichtern, wie Quartiersmanagerin Jennifer Yeboah weiß. Foto: Gerold

Die Mittelstraße als Hauptschlagader: Traditionelle Kuchen-Konditorei, Döner-Imbiss, Maler-Fachgeschäft, türkische Bäckerei, Ein-Euro-Laden und Kioskbude reihen sich in der mit Klinkergebäuden aus der Gründerzeit gesäumten Einkaufsstraße aneinander. Und spiegeln die Einheit der scheinbaren Kontraste wider: Dunkle Cafés mit Spielautomaten gibt es genauso wie eine spanische Taverne oder eine deutsche Arbeiterkneipe.

Lässt Yeboah knapp 20 Jahre Geschäftswelt Revue passieren, hat sich im Grunde wenig geändert. Läden kommen und gehen, mal dominieren Handyshops, Wettbüros oder Friseure, das Grundbild aber bleibt gleich. Mit viel urbanem Leben, das sich auf der Straße abspielt.

Der internationale Charme hat in dem Stadtbezirk am Neckar seine Tradition: 160 Nationen leben mal mit-, mal nebeneinander. Nicht nur aufgrund der günstigen Mietpreise fühlen sich auch Studenten angezogen. Alte Feuerwache und Capitol locken mit Konzerten, das Theater Oliv oder das Freizeitzentrum "Alter" an der Kurpfalzbrücke beleben die kreative Szene.

Kulturveranstaltungen wie die „Lichtmeile“ untermauern den Ruf als kreatives Quartier. Foto: Gerold

Einmal im Jahr erstrahlt das ganze Viertel bei der "Lichtmeile" in einem kulturellen Gewand. Aber es gibt auch die "andere Seite", das raue Pflaster rund um die Lupinenstraße: Das Rotlicht-Milieu Mannheims, in dem einst auch Soul-Sängerin Joy Fleming aufwuchs.

Genau dort zeichnete eine ZDF-Dokumentation 2020 zuletzt ein düsteres Bild mit maroden Immobilien und beengten Wohnverhältnissen, in denen vor allem Armutsmigranten aus Bulgarien und Rumänien hausen. Auch Yeboah weiß um die prekären Lebenssituationen, erkennt darin aber kein stadtteilspezifisches, sondern ein gesellschaftliches Problem und die teils misslichen Lagen vor Ort nicht als Ursache, sondern als Symptom. "Menschen mit ausländisch klingenden Namen haben es auf dem Wohnungsmarkt schwer. Wir sind auch ein Stadtteil, der anderen Vierteln die Probleme abnimmt", zeigt sie auf. Tatsächlich wirkt die Neckarstadt-West wie eine Art Auffangbecken. "Wir sind oft Ankomm- und Durchgangsstation. Da ist es schwer, nachhaltig zu arbeiten und eine Basis zu schaffen", sagt Yeboah über die hohe Fluktuation. Jährlich hat man knapp 3500 Zu- und Fortzüge zu verzeichnen.

Imposante Altbauen säumen die Dammstraße am Neckarufer, das für viele Bewohner den Park ersetzt. Foto: Gerold

Unternommen wird sehr viel, wohl kaum ein anderer Stadtteil kann mit so vielen sozialen Einrichtungen und Institutionen aufwarten. "Aufwind", das "Campus-Projekt" oder die "Neckarstadt Kids" sorgen sich um Kinder und Jugendliche im Stadtteil, bieten nach der Schule warme Mahlzeiten an, geben Hausaufgaben-Betreuung, bieten Freizeitaktivitäten an und versuchen die Bildungschancen, zu verbessern.

Mit "Amalie" wurde eine bundesweit einzigartige Beratungsstelle für Prostituierte geschaffen. "Anima" (Ankommen in Mannheim) hat die starke Zuwanderung aus Bulgarien und Rumänien im Blick. "Man setzt auf interkulturelle Zusammenarbeit, versucht ein wirtschaftliches Ankommen zu ermöglichen und Familien zu stabilisieren", erklärt Yeboah.

Ein Dilemma des Stadtteils: Ist die Beratung und Betreuung von Erfolg gekrönt, wird die Zwei- oder Drei-Zimmer-Wohnung manchmal zu klein, fasst man in einem anderen Stadtteil oder Städtchen Fuß. "Die Früchte werden auch mal anderswo geerntet", weiß die Quartiersmanagerin.

> Fläche: 9,94 km2 > Einwohner: 21.327 > Einwohner pro km2: 2145 > Altersschnitt: 37,7 > Migration: 69 Prozent

[-] Weniger anzeigen

Und das Spiel in der Neckarstadt-West beginnt von vorne. Aber es gibt auch Verwurzelung, ein bürgerliches Engagement von Migranten, die selbst in der Neckarstadt aufgewachsen sind. "Eine türkische Mutter pflegt seit Jahren einen Spielplatz, ohne dass sie großes Aufsehen darum macht. Aus freien Stücken, weil sie sich heimisch fühlt", erzählt Yeboah.

Für sie war die Neckarstadt-West schon immer auch ein Stadtteil für Menschen mit Migrationsbiografie. "Die große Frage ist, wie wollen wir miteinander leben?", hat sie ein Auge auf die sogenannten Parallelwelten, die sich in vergessenen Vierteln manchmal auftun können.

Mit Razzien oder Durchsuchungen in Wohnungen schaut auch die Polizei immer mal wieder vorbei. Laut Sicherheitsbefragung im Jahr 2020 äußerten 42 Prozent der befragten Bewohner ihre Bedenken, 2016 waren es noch 55 Prozent.

Ungleich höher ist der Blick von außen: 65 Prozent der Befragten fürchten, in der Neckarstadt-West mit Kriminalität konfrontiert zu werden. "Ich teile dieses Unsicherheitsgefühl nicht", ist es Yeboah wichtig zu betonen. Wenn die Quartiersmanagerin einen Wunsch frei hätte, dann wäre es, wirklich etwas am Image ändern zu können.