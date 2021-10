Von Olivia Kaiser

Mannheim. Aus der Seitwärtsbewegung der Corona-Kurve ist ein Schwung nach oben geworden. Wie in ganz Baden-Württemberg steigen auch in Mannheim die Zahlen – es gibt mehr Infizierte, mehr Patienten auf der Intensivstation, aber auch mehr Menschen, die sich für eine Impfung entscheiden. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats informierte Peter Schäfer, der Leiter des Gesundheitsamts, die Stadträte am Dienstag über die Entwicklungen der vergangenen Woche.

89 neue Fälle verzeichnete Schäfer am Dienstag, eine Woche zuvor waren es 77 gewesen. Auch einen Todesfall gibt es zu beklagen: Eine über 80-jährige Frau verstarb in einem Krankenhaus. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 144 und damit knapp unter der Landesinzidenz von 148. Auch die Zahl der Menschen, die aufgrund einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden müssen, ist seit vergangener Woche angestiegen. "Wir haben jetzt zwölf Patienten auf der Intensiv- und 20 auf der Isolierstation", sagte Schäfer. "Die Hospitalisierungsrate liegt bei 3,8."

Die Situation an den Schulen hingegen habe sich nicht verschärft, so der Leiter des Gesundheitsamts. Weitere Ausbruchsgeschehen seien nicht hinzugekommen. Man habe die Meldepflicht bei betrieblichen Clustern sowie die Testpflicht bei Schul- und Kitakindern verlängert, informierte Oberbürgermeister Peter Kurz, der begrüßte, dass die Veranstalter der Weihnachtsmärkte auf die 2G-Regel zurückgreifen.

Das Impfzentrum auf dem Maimarktgelände ist zwar seit rund einem Monat geschlossen, aber dafür sind mobile Impfteams im Stadtgebiet unterwegs, beispielsweise bei Veranstaltungen, vor Supermärkten oder auf dem Marktplatz. Am Universitätsklinikum ist ein Impfpunkt eingerichtet. Dort können sich Menschen immunisieren lassen, die keinen Hausarzt haben.

Die gute Nachricht: Die Zahl der Impfwilligen ist gestiegen. Am Impfpunkt haben sich in der vergangenen Woche 108 Menschen immunisieren lassen, in der Woche davor waren es laut Schäfer 205. Vom 18. bis 24. Oktober haben die mobilen Impfteams 585 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. "An manchen Tagen gab es Schlangen vor dem Impfbus, wir merken, dass die Nachfrage ansteigt", so Kurz.

Auf Nachfrage der Stadträte betonte der Oberbürgermeister, dass – auch mit der Unterstützung der Polizei – Kontrollen in den Gastronomiebetrieben bezüglich der Umsetzung der 3G-Regel und der Hygienevorschriften stattfinden.