Von Harald Berlinghof

Mannheim. Gemeinden können nicht ohne Absprache mit den Behörden und Nachbarkommunen festlegen, wo Supermärkte gebaut werden können, wo Windkraftanlagen hingestellt werden dürfen oder wo ein Neubaugebiet entstehen darf. Vielmehr gibt es in der öffentlichen Planung vieles, was unter einen Hut zu bringen ist. Auch bei uns in der Region, wie sich in der Versammlung des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim zeigte.

Die 18 Mitgliedsgemeinden des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim müssen sich am Flächennutzungsplan orientieren. Der Flächennutzungsplan muss Rücksicht nehmen auf die Vorgaben der Raumordnung. Dann gibt es da noch den Regionalplan der Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Anregungen, Beschwerden, Einwendungen und Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der Behörden müssen gesichtet, verworfen oder eingearbeitet werden. Und immer häufiger melden sich Bürgerinitiativen oder Bürgervereinigungen zu Wort, die mitreden möchten. Hinzu kommen artenschutzrechtliche Betrachtungen.

Erst am Ende eines solchen Prozesses kann dann ein Flächennutzungsplan, in dem die gesteuerte städtebauliche Entwicklung eines Raumes und seiner Gemeinden festgelegt wird, beschlossen werden. An diesem Punkt war man jetzt bei der Verbandsversammlung des Nachbarschaftsverbandes im Mannheimer Stadthaus angekommen.

Die Tompkins-Kaserne in Schwetzingen aus der Vogelperspektive. Das Gelände hat eine Gesamtgröße von 355.297 Quadratmetern. Fotos: Sommer

Insbesondere die Konversionsflächen geben den Entwicklungen in den einzelnen Städten und Gemeinden neue Perspektiven. In Mannheim, Schwetzingen und Heidelberg tun sich damit neue Entwicklungsflächen auf. In Schwetzingen sind es die Kilbourne- und Thompkins-Kasernen, in Heidelberg das Patrick-Henry-Village und das Airfield, die mittelfristig für Umnutzungen entwickelt werden könnten.

Das Patrick-Henry-Village im Südwesten von Heidelberg. Foto: Kay Sommer

In Mannheim betrifft die jetzt beschlossene Änderung des Flächennutzungsplans die Teilfläche des Benjamin-Franklin-Village an der Bundesstraße B38 zwischen Käfertal und Vogelstang, genannt Columbus Quartier. Dort sollen der Möbelmarkt Segmüller mit einer Verkaufsfläche von 44.800 Quadratmetern und ein Bauhaus-Baumarkt angesiedelt werden.

Man erwartet mit der Ansiedlung eine erhebliche Konkurrenzsituation zu bestehenden Möbelmärkten, glaubt allerdings, dass sich Schwetzingen mit Möbel Höffner und Mannheim mit XXXLutz gut behaupten können. Und Heidelberg werde mit einem Groß-Möbelmarkt in der Bahnstadt nachziehen.

Der jetzt beschlossene Flächennutzungsplan hatte im vergangenen Jahr für knapp sechs Wochen öffentlich ausgelegen. Dabei waren 190 Stellungnahmen von Privatpersonen eingegangen. 149 Behörden hatten sich beteiligt. Von einer "sehr hohen und qualitativ guten Bürgerbeteiligung" sprach der Geschäftsführer des Nachbarschaftsverbandes, Martin Müller.

Eine der größten Sorgen der Bürger bezog sich dabei auf die wachsende Wohnungsnot. Für den Wohnungsbau sollten ausreichend Flächen bereit gestellt werden. Mit dieser Sorge der Bürger stimme der vorgelegte Flächennutzungsplan überein, so Müller. Darin seien 489 Hektar für Wohnbauflächen ausgewiesen und 438 Hektar für gewerbliche Ansiedlungen. "Das ist sehr ordentlich und wird für einige Jahre trotz weiter wachsender Bevölkerung ausreichen", glaubt Müller.

Gleichzeitig beschloss die Verbandsversammlung einstimmig eine zweite Öffentlichkeitsbeteiligung im zweiten Halbjahr des laufenden Jahres. Eine artenschutzrechtliche Vertiefung insbesondere unter Berücksichtigung des Feldhamsterschutzes solle stattfinden. Im Bereich Edingen-Neckarhausen sei eine bessere Verteilung von Neubauflächen auf die beiden Ortsteile geplant, in Heddesheim ein neuer Discounter-Supermarkt plus Drogeriemarkt im Norden der Gemeinde eingefügt worden. Zu Beginn der Sitzung war der Ketscher Bürgermeister Jürgen Kappenstein als Nachfolger von Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just einstimmig zum Verbandsvorsitzenden gewählt worden.