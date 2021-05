Von Olivia Kaiser

Mannheim. Bei einem Cappuccino oder einem Eisbecher gemütlich im Stammcafé sitzen, endlich wieder im Lieblingsrestaurant schlemmen oder ein Bierchen in der Kneipe um die Ecke zischen – danach sehnen sich viele Menschen. Noch ein wenig Geduld: Am Pfingstsonntag, 23. Mai, könnte in Mannheim die Außen- und Innengastronomie wieder öffnen. Vorausgesetzt, die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt bis dahin mit abnehmender Tendenz unter 100. Das erklärte der Erste Bürgermeister Christian Specht am Dienstag in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Am Montag rutschte die Stadt erstmals unter die Marke von 100. Wenn das fünf aufeinanderfolgende Werktage so bleibt (Freitag, 21. Mai), tritt am übernächsten Tag (Pfingstsonntag) die Bundesnotbremse außer Kraft.

Dann dürfen Gastronomen unter Auflagen von 6 bis 21 Uhr öffnen, es gibt weitere Lockerungen für die Einzelhändler, kontaktarmer Sport im Freien wie Leichtathletik, Golf oder Tennis ist erlaubt, die nächtliche Ausgangsbeschränkung fällt, Museen öffnen und Kulturveranstaltungen mit bis zu 100 Personen im Freien sind zulässig. Bleibt die Inzidenz in Mannheim 14 Tage lang mit sinkender Tendenz unter 100, könnten am 6. Juni weitere Lockerungen folgen.

Mit diesem Ziel vor Augen seien die Impfkampagnen in Stadtteilen wie Neckarstadt-West ein probates Mittel, betonte Specht. Denn Quartiere mit hohen Fallzahlen und niedriger Impfquote schlügen sich schließlich auf den Inzidenzwert des ganzen Stadtgebiets nieder. "Das Land stellt uns dafür zusätzlichen Impfstoff zur Verfügung", so Specht. Die Bilanz kann sich sehen lassen: Seit Montag erhielten in der Neckarstadt-West 2724 Menschen ihre erste Impfdosis. Das sind etwa 18 Prozent der Bewohner zwischen 18 und 65 Jahren. Täglich werden etwa 340 Impfungen verabreicht. Eigentlich sollte bis Donnerstag, 20. Mai, geimpft werden, jetzt kann die Aktion aber bis Sonntag verlängert werden.

Für besonders vulnerable Gruppen werden Impftermine ausgegeben, aber es gibt auch die Möglichkeit, spontan zum Bürgerhaus zu kommen. "Mittlerweile hat der enorme Andrang etwas abgenommen", berichtete Christian Specht. Die persönliche Ansprache habe geholfen. "Oft wird eine Person vorgeschickt, die sich impfen lässt und berichtet. Dann kommt die ganze Familie oder gar die ganze Nachbarschaft." Der Erste Bürgermeister erklärte, dass man solche Kampagnen auch in anderen Stadtteilen plane. Im Blick sind Waldhof, Luzenberg oder auch Teile von Rheinau. "Aber das hängt von den Impflieferungen des Landes ab." Mittlerweile ist auch der Impfbus der RNV für zwei mobile Teams fertig. Damit könne man auch kurze Aktionen von zwei oder drei Tagen in diesen Stadtteilen durchführen.

Geplant ist außerdem eine Impfaktion mit Astra-Zeneca in der Alten Feuerwache ab Montag, 24. Mai. 3000 Dosen stehen zur Verfügung. Impfwillige müssen jedoch einen Termin machen und in Mannheim wohnen. "Die genauen Modalitäten geben wir noch bekannt", verkündete Specht. Das Impfzentrum in der Maimarkthalle werde sicher bis zum 15. August betrieben. Danach müsse man sehen, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt habe. "Wir sind aber in der Lage, das weiter zu betreiben", betonte der Erste Bürgermeister.

Mittlerweile wird zwar mehr Impfstoff geliefert, allerdings kann es immer noch kurzfristig zu verminderten Liefermengen kommen. Deshalb sei das Impfstoffmanagement eine Herausforderung. Aber: "Wir haben die Zweitimpfungen immer im Blick", versicherte Specht. "Bisher mussten wir noch niemandem aufgrund von Lieferengpässen einen Zweitimpftermin absagen."

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei 83,7. Es wurden 65 neue Fälle einer nachgewiesenen Infektion mit dem Coronavirus gemeldet. Die Kurve sinkt weiter: "In der vergangenen Woche zählte das Gesundheitsamt 279 Neuinfektionen, in der Woche davor waren es noch 420", bilanzierte Peter Schäfer, der Leiter des Gesundheitsamts. Auch die Zahl der Cluster sei mit 34 rückläufig. Drei Ausbrüche gibt es im Bereich Kindertagesstätten und Schulen, 21 im betrieblichen Umfeld. In drei Pflegeheimen gibt es insgesamt vier Covid-19-Fälle.

Aktuell befinden sich 30 Covid-Erkrankte auf der Intensivstation. Die Zahl stagniere, weil die Patienten eine lange Liegedauer haben. Etwa 40 Patienten sind auf den Isolierstationen. "Der befürchtete Anstieg auf der Höhe der dritten Welle ist glücklicherweise ausgeblieben, trotzdem ist es immer noch eine Belastungssituation für das medizinische Personal", gab Schäfer zu bedenken.