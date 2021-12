Mannheim. (RNZ) Die ersten Zukunftsbäume für die Bundesgartenschau (Buga), die 2023 in Mannheim stattfindet, sind auf dem Spinelli-Gelände eingetroffen und wurden vor Kurzem auf dem Experimentierfeld nördlich der U-Halle gepflanzt. Platziert wurden die ersten 600 Bäume zwischen den Rosenbeeten und der künftigen Hauptbühne. Initiiert und organisiert wird das Projekt von der Buga-Gesellschaft, die in der Umsetzung von der Stadt Mannheim sowie der städtischen Entwicklungsgesellschaft MWSP und der Wohnungsbaugesellschaft GBG unterstützt wird.

Acer campestre ‚Elsrijk‘, Carpinus betulus ‚Fastigata‘ und Celtis australis heißen die ersten von insgesamt 79 Baumsorten der 2023 Zukunftsbäume, die während der Buga 23 temporär auf dem Spinelli-Gelände gepflanzt werden. Gemeinhin besser bekannt sind sie unter den Namen Feldahorn, Säulenhainbuche und Zürgelbaum. Bis April 2022 werden 1400 Bäume – teilweise eingeschlagen in Pflanztücher – in die Erde gebettet.

Mit dem Projekt "2023 Bäume für das Klima in Mannheim" liefere man einen tatkräftigen Beitrag zum Klimaschutz in der Stadt, sagt Michael Schnellbach, Geschäftsführer der Buga 23, den Ansatz des Projekts. "Für die Bundesgartenschau benötigen wir eine Vielzahl an Bäumen, denn auf dem 62 Hektar großen Spinelli-Gelände wird ein enormer Bedarf an Bäumen als Schattenspender entstehen, die den erwarteten 2,1 Millionen Besucherinnen und Besuchern auch an heißen Sommertagen einen angenehmen Aufenthalt ermöglichen."

Der Großteil der Bäume soll in Baumquartieren seinen Platz finden. Ein weiterer Teil stellt einen Beitrag auf dem Experimentierfeld dar. "Wieder andere dienen der Gestaltung beziehungsweise der räumlichen Strukturierung des Geländes. Manche setzen wir gar als Sicherheitsmaßnahme ein", erläutert Lydia Frotscher, DBG-Ausstellungsbevollmächtigte und Leiterin der Gärtnerischen Ausstellungen der Buga 23.

Im Sinne der Nachhaltigkeit werden diese Bäume nach der Buga als Stadtgrün ins gesamte Mannheimer Stadtgebiet umgetopft. "Die Bundesgartenschau funktioniert wie eine Baumschule für die Stadt, in der die Bäume in guter Pflege wachsen und gedeihen können, und wirkt nachhaltig über ihre eigene Dauer hinaus positiv in die Stadt hinein", so Schnellbach.