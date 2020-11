Von Alexander Albrecht und Olivia Kaiser

Mannheim. Die Multihalle im Herzogenriedpark mit ihrer spektakulären, mehrfach gekrümmten Gitterfassade ist ein Architekturdenkmal, das es zu erhalten gilt. Doch das ist nur die eine Seite der Medaille: Denn bei der Multihalle geht es nicht nur um die bauliche Sanierung, sondern auch eine Revitalisierung - sprich darum, das Gebäude mit Leben zu füllen. Mittlerweile weiß die Stadtverwaltung bei diesem Projekt die Mehrheit des Gemeinderats hinter sich. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Sanierung und Wiederbelebung der Multihalle nun mit circa 20,4 Millionen Euro etwa sechs Millionen Euro teurer wird als geplant. Die Mehrheit des Hauptausschusses hat sich bereits für die Planungen ausgesprochen. Am Dienstag entscheidet der Gemeinderat.

Die für die Bundesgartenschau 1975 von den Architekten Frei Otto und Carlfried Mutschler erbaute Multihalle sollte eigentlich nur für die Dauer der Bundesgartenschau errichtet und danach wieder abgerissen werden. Das passierte aber nie. Das Bauwerk war also nur für eine temporäre Nutzung konzipiert, hinzu kommt, dass jahrelang nichts mehr in die Instandhaltung investiert wurde. Und so sind es jetzt Arbeiten wie beispielsweise die Erneuerung der elektronischen Anlagen sowie von Wasser- und Abwasserleitungen, die zu Buche schlagen. Auch die Beleuchtung sowie Blitz- und Brandschutz müssen auf den heutigen Stand gebracht werden.

Rund 14 Millionen Euro hatte der Gemeinderat 2019 für die Sanierung des Dachs bereitgestellt. Im November beginnen nun die Vorarbeiten für die Tragwerksanierung. Zunächst werden Testflächen an der Holzgitterschale bearbeitet, um zu prüfen, ob die geplante Vorgehensweise praktikabel ist. Auch die Dachmembran wird überprüft und gegebenenfalls optimiert. Bei den Vorarbeiten hat sich gezeigt, dass Teilbereiche der Holzgitterschale repariert werden können und nicht das gesamte Dach durch zusätzliche Holzlatten ertüchtigt werden muss - das bedeutet einen geringeren Materialeinsatz. Der Start der eigentlichen Arbeiten beginnt dann im April 2021. Das Projekt soll zur Eröffnung der Bundesgartenschau im April 2023 abgeschlossen sein.

Für Diskussionsstoff sorgte bei einigen Mitgliedern des Hauptausschusses allerdings der Innenausbau. Die Pläne sehen vor, das Restaurant zu sanieren und darüber Werkstätten sowie Ateliers unterzubringen. Nach 2023 steht der Bau eines 160 Quadratmeter großen Multifunktionsraum in der Halle an. Oberbürgermeister Peter Kurz freute sich im Hauptausschuss darüber, dass die Wüstenrot-Stiftung und der Bund mit insgesamt sieben Millionen Euro die Dachsanierung und den Innenausbau fördern.

SPD-Vertreter Reinhold Götz lobte den Erhalt des attraktiven Wasserspielplatzes an der Halle. Grünen-Fraktionschefin Melis Sekmen regte Angebote für Kinder aus dem Stadtteil an, zum Beispiel im Bereich Umweltpädagogik. Kurz meine, die Nachbarschaft habe unter dem Dach der Multihalle sehr wohl die Möglichkeit, den Freiraum für Sport, Spiel und Bewegung. Umweltpädagogische Angebote seien dagegen "ein völlig neuer Punkt" in der Diskussion.

Das geplante Nutzungskonzept beruht auf vier Säulen: "Akademische Wissenschaft, demokratische Stadtgesellschaft, experimentelle Kunst sowie urbane Bewegung und Sport". Daran nahm Thomas Trüper von der Li.Par.Tie-Fraktion zum Teil Anstoß. "Mit experimenteller Kunst und Wissenschaft allein wird die Halle nicht belegbar sein." Claudius Kranz (CDU) plädierte dafür, das Konzept zu schärfen, "denn da gibt es noch viel Interpretationsspielraum".

FDP-Stadträtin Birgit Reinemund erschloss sich das Neue an dem Konzept erst gar nicht, vielmehr habe sie den Eindruck, es werde lediglich der Status quo wieder hergestellt. Ähnlich argumentierte Achim Weizel von der Mannheimer Liste (ML). Die Halle sei weder heiz- noch kühlbar und noch ohne Akustik. Da sich der Hauptausschuss am Ende jedoch mehrheitlich für die Planung aussprach, gilt eine Zustimmung des Gemeinderats als sicher.