Die deutsche Fußballnationalmannschaft bei ihrer Ankunft in Mannheim am Samstag. Foto: Gerold

Mannheim. (alb) Dicht an dicht drängen sich die Fußballfans auf dem City Airport. Die einen haben das oberste Parkdeck als Aussichtsplattform auserkoren, die anderen bleiben am Samstagmittag lieber am Boden. Im Terminal sind es vor allem Kinder, die sich vor lauter Vorfreude die Nase an der Scheibe platt drücken. Sie alle haben einen Wunsch: einmal die deutsche Nationalmannschaft aus der Nähe zu sehen.

Einen Premiumplatz ergattert haben die kleine Mia und ihr jüngerer Bruder Jonah aus Heddesheim. Lediglich ein kleiner Zaun trennt die Geschwister von der Landebahn. Dort dürfen eigentlich nur das Flughafenpersonal, die Polizei oder die Feuerwehr hin. Das Glück der beiden: Ihre Mutter Sabrina Arns arbeitet am City-Airport. „Ich bin schon ganz schön aufgeregt“, sagt Tochter Mia, auf deren T-Shirt ein schwarz-rot-goldenes Glitzerherz aufgedruckt ist. Und dann zählt sie die Namen sämtlicher Spieler auf, die gleich einfliegen.

Bilder von der Ankunft des DFB-Teams in Mannheim und Heidelberg





























































































































Während Flughafenmitarbeiter mit den Fans auf dem Parkdeck und im Terminal die „La-Ola-Welle“ einüben, schaut Dirk Eggert auf sein Handy. „Jetzt kommen sie gleich“, sagt der Geschäftsführer der Rhein-Neckar Air, die am Morgen zwei Maschinen des Typs Dornier 328 mit jeweils 22 Sitzplätzen nach München entsandt hat. Dort holten die Flieger den DFB-Tross ab. Gegen 12.30 Uhr treffen sie kurz hintereinander wieder in Mannheim ein. Großer Jubel, als sich die Türen öffnen und die Mannschaft aus den Maschinen steigt. Bei manch einem macht sich aber auch Enttäuschung breit: Einige Spieler gehen recht schnell und grußlos zum Bus, der schon zur Abfahrt ins Heidelberger Marriott-Hotel bereitsteht. Überhaupt vergeht die Stippvisite wie im Flug. Nach fünf Minuten Aufenthalt rauscht der Bus davon.

Mia blickt stolz auf ihre Schnappschüsse. Eines aber ärgert das Mädchen: Weil am Montag die Schule beginnt, darf die Viertklässlerin das Spiel am Sonntagabend nicht schauen. Vor der Mattscheibe sitzt dagegen Eren Özcan, der am Samstag mit seiner Familie vom Terminal aus die Kicker bestaunt hat. Purer Zufall: „Wir wollten aufs Flugplatzfest und haben erst gar nicht kapiert, warum so viel los ist“, erzählt der Türke. Schade findet er, dass ein Spieler fehlt. Und nicht nur am Samstag. Die Rede ist von Mesut Özil.