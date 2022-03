Von Volker Endres

Mannheim. Die Citykirche Konkordien ist zunächst einmal ein Gotteshaus. Darüber hinaus ist sie auch Konzertsaal und im Rahmen der Vesperkirche seit 25 Jahren Restaurant und Speisesaal für bedürftige Menschen. Aktuell ist eine weitere Funktion hinzugekommen: Montags, mittwochs und freitags wird das Kirchenschiff zum Kaufhaus, breitet die Kleiderkammer des benachbarten Diakoniepunktes hier ihr Angebot aus.

Petra Casper strahlt unter der Maske und sagt: "Das Bedürfnis war sehr groß." Sie leitet den Diakoniepunkt gegenüber der Kirche. Hier wurden vor der Pandemie auch Kleider an Bedürftige verkauft. "Aber durch die Hygienebestimmungen war das nicht mehr möglich", so Casper. Das tägliche Essensangebot an die Gäste, von denen liebevoll "Kleine Vesperkirche" genannt, finde nur noch als Fensterverkauf statt. Das Bistro als Speisesaal und Treffpunkt ist seit rund zwei Jahren geschlossen. "Ein Angebot wie der Kleiderverkauf wäre gar nicht möglich." Denn dieses Angebot gehe weit über das Verteilen von Mänteln, Jacken, Mützen oder Schals hinaus. "Es geht auch um den Kontakt. Es geht um das persönliche Gespräch", so Casper.

Das alles sei nun im großen Kirchenraum an drei Tagen in der Woche wieder möglich. "Und die Kunden berichten, wie sehr sie diese Gespräche vermisst haben", berichtet Casper. Allerdings steht vor dem Einkauf zunächst einmal das Bekenntnis zu der eigenen Finanzlage. Nur Kunden mit einem Berechtigungsschein dürfen in der Kleiderkammer einkaufen.

"Wir erklären den Menschen immer, dass es uns dabei nicht darum geht, jemanden zu demütigen, sondern darum, zu verhindern, dass hier Menschen einkaufen, die es eigentlich gar nicht nötig haben", erklärt die Diakonie-Frau. Immerhin würden aber auch ähnliche Zertifikate, wie etwa eine Einkaufsberechtigung bei der Tafel, akzeptiert.

"Ich bin froh, hier sein zu können. Ab und zu treffe ich mal jemanden. Das freut mich dann", erzählt eine Besucherin. Überhaupt sind es vor allem weibliche Besucher im umfunktionierten Kaufhaus. Das liegt zum einen am Angebot, bei dem Frauenkleidung den Großteil bildet. Das sei aber vor allem Abbild der Statistik, weiß Casper. Danach sind vor allem Frauen im Alter von Armut betroffen.

Darüber hinaus sei gerade gute Kleidung für Männer schwer zu bekommen. "Das wird in der Regel wirklich getragen, bis es auseinanderfällt und sich dann nicht mehr als Spende eignet", so Casper. Willkommen seien deshalb alle Arten von Männerbekleidung als Spende. Die Waren werden dienstags und donnerstags von den ehrenamtlichen Helfern des Diakoniepunkts angenommen und begutachtet. "Uns ist es wichtig, dass nur einwandfreie Ware in den Verkauf geht." Denn auch das sei ein Zeichen des Respekts. "Es geht uns dabei nicht um Einnahmen, sondern die Waren haben bei uns einen Wert", betont Casper. Auch wenn dieser bei maximal acht Euro pro Stück noch immer in einem moderaten Rahmen liege. Ohnehin sei das Gespräch mindestens so wichtig wie das erworbene Kleidungsstück. "Für Menschen, die nur sehr wenig Geld zur Verfügung haben, ist diese Art der Teilhabe unglaublich wichtig", sagt Casper.

Das sehen auch die Pfarrerinnen Anne Ressel und Ilka Sobottke so, die deshalb gern den Kirchenraum an drei Tagen in der Woche als Verkaufsraum zur Verfügung gestellt haben. "Und wir dürfen die Sakristei nutzen, um unsere Waren zu lagern", freut sich die Leiterin. Und das sind nicht nur Kleidungsstücke, sondern auch Modeschmuck, Papiertaschentücher oder Wohnungsutensilien. "Auch so etwas ist gerade weiblichen Kunden unglaublich wichtig." Und deshalb packen Casper und die insgesamt 35 Ehrenamtlichen – jeweils fünf davon sind pro Verkaufstag im Einsatz – mit an und halten das Angebot immer in einem attraktiven Zustand.