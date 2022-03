Mehrere Hunderte Menschen zogen Ende 2021 und Anfang dieses Jahres bei unangemeldeten „Spaziergängen“ durch die Mannheimer Innenstadt. Inzwischen werden es immer weniger, die meisten Protestierenden schließen sich legalen Aktionen an. Foto: Priebe

Von Jan Millenet

Mannheim. Erster Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht wertet es positiv, dass der Großteil der Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen inzwischen an angemeldeten Aktionen teilnimmt. Dagegen gingen immer weniger "Spaziergänger" montags auf die Straße. Bislang hat die städtische Bußgeldbehörde mehr als 10.000 Verstöße gegen Vorschriften registriert.

Seit einiger Zeit gibt es die sogenannten Corona-Spaziergänge in Mannheim. Sie selbst haben sich das vor Ort mehrfach angeschaut. Welche Eindrücke haben Sie dabei gewonnen?

Insbesondere zur Anfangszeit der sogenannten Spaziergänge im Dezember standen wir als Versammlungsbehörde vor der Herausforderung des Versammlungsrechts und der Versammlungsfreiheit auf der einen Seite sowie den enorm steigenden Infektionszahlen und den vollen Intensivstationen auf der anderen Seite. In dieser hochpandemischen Lage sind einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer der "Spaziergänge" mit erhöhter Gewaltbereitschaft aufgetreten und haben sich teilweise nicht an Corona-Schutzmaßnahmen gehalten. Damit haben sie nicht nur sich selbst und andere Teilnehmer gesundheitlich gefährdet, sondern auch eine Vielzahl an Polizistinnen und Polizisten, die zu den "Spaziergängen" hinzugezogen wurden.

Wie hat die Stadt reagiert?

Die von der Verwaltung erlassene Allgemeinverfügung zum Verbot der unangemeldeten Versammlungen konnte einen Beitrag zur Verringerung der Personenzahl und damit auch zu einer Verminderung der Infektionsgefahren leisten. Die Teilnehmerzahlen der unangemeldeten "Spaziergänge" sind inzwischen deutlich zurückgegangen. Der Großteil der Demonstranten nimmt nun an den angemeldeten Aktionen mit einvernehmlich abgestimmten Regeln teil, was positiv zu bewerten ist.

Wie beeinflussen solche "Spaziergänge" die Stimmung in der Stadt?

Die unangemeldeten "Spaziergänge" haben insbesondere in der Anfangszeit eine enorme Belastung für die Stadt und das Polizeipräsidium Mannheim dargestellt. Für uns als Versammlungsbehörde wurde es beispielsweise aufgrund der fehlenden Anmeldung erheblich erschwert beziehungsweise unmöglich, notwendige Auflagen zu verfügen und Konkurrenzen mit etwaigen anderen Versammlungen zu prüfen. Das Anmeldeerfordernis trägt ja gerade dem Umstand Rechnung, dass die zuständigen Sicherheitsbehörden einen zeitlichen Vorlauf brauchen, um zu beurteilen, ob von der Durchführung der Versammlung Gefahren für die öffentliche Sicherheit ausgehen und, falls ja, Vorkehrungen zu treffen, um Gefahren und Schäden für Dritte zu verhindern.

Das hat sich inzwischen gebessert?

Ja. Die seit einiger Zeit angemeldeten und von der Versammlungsbehörde bestätigten Demos an Montagen, die legal stattfinden und bei denen andere Personen keinem Risiko ausgesetzt sind, zeigen, dass man seine Meinung auch unter vorher gemeinsam abgesteckten Rahmenbedingungen kundtun kann. Ich wünsche mir, dass sich auch die "Spaziergänger" diesem Vorgehen anschließen.

Zuvor wurden zahlreiche Ordnungswidrigkeiten ausgesprochen. Was erwartet die Personen, die es erwischt hat?

Von der städtischen Bußgeldbehörde wurden insgesamt bislang circa 10.550 Verstöße gegen Corona-Vorschriften verzeichnet. Im Zusammenhang mit den sogenannten Corona-Spaziergängen wurden bisher rund 600 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Bei Verstößen gegen die Corona-Verordnung kommen die Regelsätze des Bußgeldkatalogs in Betracht – also zum Beispiel 70 Euro bei einem Verstoß gegen die Maskenpflicht. Bei Verstößen gegen das Versammlungsgesetz lässt die Vorschrift ein Bußgeld von bis zu 500 Euro zu. Das ist allerdings immer eine Einzelfallentscheidung.

Woher stammen die Teilnehmer an den "Montagsspaziergängen"?

Nach Informationen der Mannheimer Polizei, mit der wir uns auch bezüglich des Umgangs mit den "Spaziergängen" eng abstimmen und gut zusammenarbeiten, stammen die letzten erwähnenswerten Erhebungen von Personalien vom Dezember vergangenen und Januar dieses Jahres. Demnach war etwa die Hälfte der Personen direkt aus Mannheim, die andere Hälfte aus der näheren Region. Eine überregionale Mobilisierung war nicht erkennbar.

Ab 16. März soll die Impfpflicht für Beschäftigte im Pflege- und Gesundheitswesen eingeführt werden. Wie wird sich das Ihrer Meinung nach auf die "Spaziergänge" auswirken?

Es ist schwer vorhersehbar, wie sich einzelne politische Entscheidungen auf das Demonstrationsgeschehen auswirken werden. Da aber schon jetzt sowohl bei den unangemeldeten als auch bei den angemeldeten Versammlungen gegen eine mögliche Impfpflicht demonstriert wird, gehe ich von keiner Veränderung der derzeitigen Situation aus.