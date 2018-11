Mannheim. (stot) Vom erfolgreichen Poetry-Slammer zum angesagten Stand-up-Comedian - das ist der Weg, den Felix Lobrecht zuletzt genommen hat. Der Berliner, der erst vor einem Monat als Bester Newcomer mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet worden ist, gastierte gleich an zwei Abenden nacheinander in der beide Male ausverkauften Mannheimer Alten Feuerwache.

"Kenn ick", hieß vor gut zwei Jahren das Programm, mit dem Felix Lobrecht sich vorstellte. "Hype", lautet der Titel seiner laufenden Tournee, mit dem der Comedian die Vorahnung umschreiben möchte, dass der momentane Zuspruch demnächst wieder der Vergangenheit angehören könnte. "So ist das mit dem Hype", erklärt der 29-Jährige in Mannheim bemerkenswerterweise, "irgendwann ist er vorbei". Es sei enorm viel passiert in den letzten zwei Jahren, rekapituliert er den überraschend rasanten Verlauf seiner Karriere. Sein im vergangenen Jahr erschienener Roman "Sonne und Beton" soll jetzt verfilmt werden. Er sei nicht prominent, aber schon so ein bisschen, stellt Lobrecht fest. "Mir kommt das alles total surreal vor."

Der Nachwuchs-Comedian beeindruckt besonders durch klarsichtige Alltagsbeobachtungen, treffend pointierte Ausführungen, Authentizität, schauspielerisches Talent und Charme. "Schön, dass Ihr alle hier seid!" begrüßt er sein Publikum, das überwiegend aus Twens besteht. "Mal ehrlich, auch schön, dass ich hier bin", ergänzt er und malt dann ausführlich aus, wie es denn wäre, wenn er heute Abend trotz Ankündigung nicht auf der Bühne erschienen wäre. Bis zu einer Massenpanik mit sieben Toten führt ihn seine überbordende Fantasie, die nur einen Schluss zulässt: "Ist schon besser, dass ich gekommen bin." Sehr genau reflektiert er seinen neuen Status als Comedian, den Zeitgeist und die Lage der deutschen Comedy. "Ihr dürft über alles lachen, sind alles nur Witze", entkrampft er die in Zeiten umfassender politischer Korrektheit verunsicherten Anwesenden. "Ich habe alles mit der deutschen Witzepolizei abgesprochen", versichert er und nennt ausgerechnet die umstrittenen Rapper Kollegah und Xavier Naidoo als deren Entscheidungsträger. Kaum ein Thema sei heute unverfänglich, überall lauerten Tabus und Fallstricke.

Lobrecht, der in Marburg und Potsdam Politikwissenschaften studiert hat, tritt nicht an, sie zu zerschneiden, sondern spürt selbst eingehend Vor- und Fehlurteilen im eigenen Denken, unscheinbaren Diskriminierungen und Rassismen nach. "Wir sind da alle nicht frei von, weil wir alle in diesen Strukturen aufgewachsen sind", weiß er und erklärt, es komme darauf an, auch das eigene Verhalten genau wahrzunehmen und zu reflektieren. Äußerst anschaulich illustriert er, wie sehr er sich selbst wegen ihrer eigens ausgewiesenen, breiten Parkplätze manchmal über gehbehinderte Menschen aufzuregen vermag und darüber zum wutentbrannten "Rollstuhlreifenschlitzer" werden könnte.

Umkreiste "Kenn ick", das 2016 startete, besonders noch die Themen Schule, Drogen und Gewalt, verhandelt "Hype" nun das Leben eines jungen Erwachsenen. "Mir geht das alles zu schnell mit dem Erwachsenentrip", meint Lobrecht, der an Heiligabend seinen 30. Geburtstag feiert. Wie seine gleichaltrigen Freunde in den vergangenen Jahren auf Frau, Kinder und Eigenheim gekommen sind, konterkariert er mit dem eigenen Aufstieg als Comedian und seinem Leben am verrufenen Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg. "Der Kotti ist so wie der Jungbusch, nur mit noch mehr Hepatitis", vergleicht er und entgegnet jeder romantisierenden Vorstellung vom Multikulti-Brennpunkt: "Es gibt Marokkaner, die verkaufen Heroin, und es gibt Deutsche, die kaufen es." Er selbst werde wohl allmählich zu spießig für dieses Berlin, bemerkt er und ahnt, "es ist ein schmaler Grat zwischen Jungbleiben’ und Hängenbleiben’".