Von Volker Endres

Mannheim. Die MS Kurpfalz sucht einen neuen Kapitän. Robert Schneider will sein Fahrgastschiff, das seit zwölf Jahren unterhalb der Kurpfalzbrücke vor Anker liegt, in jüngere Hände abgeben. Als Grund dafür nennt er vor allem sein Alter: "Ich werde in diesem Jahr 63 und würde mich langsam gerne zur Ruhe setzen."

Seit 1975 ist Schneider mittlerweile auf dem Wasser zu Hause, hat den Beruf des Binnenschiffers von Grund auf gelernt. Vor 25 Jahren dann der Sprung in die Selbstständigkeit. Mit dem Erwerb der Kurpfalz, die damals noch in Heilbronn vor Anker lag, erfüllte er sich einen Traum. "Nach Anfangsschwierigkeiten ist es wirklich gut gelaufen", resümierte er. Ausflugsfahrten nach Fahrplan, Charterfahrten für Firmengesellschaften oder auch die beliebten historischen Hafenrundfahrten des Vereins Industriekultur Rhein-Neckar – die MS Kurpfalz steht für vieles zur Verfügung. Die reguläre Saison beginnt am Ostermontag.

Vorher muss Robert Schneider aber noch reichlich Hand anlegen. "So ein Schiff ist mehr, als im weißen Hemd die Gäste zu begrüßen und am Steuer zu stehen", sagt er. Ähnlich wie bei einem Eisberg sei der Großteil der Arbeit nicht zu sehen. Wartungsarbeiten, kleinere und auch größere Reparaturen. Ein neuer Anstrich. "Und dann sind da natürlich noch die Organisationsarbeiten im Hintergrund, etwa für die Buchung von Schleusenzeiten." Der Anleger ist erst seit wenigen Wochen aus der Werft zurück. Viel Arbeit, die er in den vergangenen 25 Jahren gern auf sich genommen hat, von denen er sich aber langsam zurückziehen will. "Ich verkaufe nicht nur ein Schiff. Ich verkaufe ein Unternehmen, dass eine Familie ernähren kann."

Zumindest unter einigermaßen normalen Bedingungen. Die habe es in den vergangenen beiden Jahren nicht gegeben, räumt Schneider ein. "Uns hat jeweils eine halbe Saison gefehlt, und wir konnten nicht unter normalen Bedingungen fahren." Das ging letztlich auf die Rücklagen, die sich Schneider und seine Familie eigentlich für die Rente erarbeitet hatten. Er hofft nun auf eine halbwegs normale Saison – nicht nur, um die eigenen Rücklagen zu schonen, sondern auch als Anreiz für Kaufinteressenten.

Die müssen schließlich einiges an Geld in die Hand nehmen. Einen mittleren sechsstelligen Betrag erhofft sich Schneider schon für Schiff, Anlegerechte und das gesamte Unternehmen. "Genau genommen sind es sogar zwei Unternehmen: das Schiff und der gastronomische Betrieb." Erste Interessenten habe es bereits gegeben. Die wurden allein durch die beiden Banner an der Bordwand angelockt. "Bis jetzt hat sich aber noch nichts Konkretes ergeben."

Trotzdem geht Robert Schneider optimistisch in die neue Saison auf dem nur auf den ersten Blick betagten Fahrgastschiff. Denn die MS Kurpfalz wurde zwar 1929 auf einer Werft bei Bonn gebaut, aber selbstverständlich wurde nicht nur der Schiffskörper, sondern vor allem die Technik ständig überholt und angepasst.

Der aktuelle 6-Zylindermotor bringt es auf rund 355 PS und hat erst 4700 Betriebsstunden auf dem Buckel. "Normalerweise steht die erste Revision bei 10.000 Stunden an." Der Kapitän und Eigentümer hofft deshalb, dass er in dieser Saison wieder Interessenten für das Schiff und das Unternehmen gibt. "Wir haben normalerweise drei Festangestellte." Dafür seien viele Konzepte denkbar – etwa auch ein dauerhafter Restaurantbetrieb an der Anlegestelle unterhalb der Kurpfalzbrücke. Aber lieber wäre ihm, wenn das Schiff auch in Zukunft weiter auf Rhein und Neckar unterwegs wäre. Wer das möchte, muss allerdings ein Rheinschifffahrtspatent mitbringen.