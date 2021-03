Von Manfred Ofer

Mannheim. Das Recht auf sauberes Wasser sollte selbstverständlich sein. Dass dem allzu oft aber nicht so ist, haben Schüler der Integrierten Gesamtschule Mannheim-Herzogenried (IGMH) in einer Studie offenbart, die sie im Rahmen eines Wettbewerbs der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) erstellt haben. Dafür wurde die Klasse 9f am Dienstag mit einem der Hauptpreise bedacht. Der Lohn ihrer Arbeit ist eine Reise nach Berlin, die im Juni stattfinden soll.

Hans-Georg Lambertz war persönlich nach Mannheim gekommen, um den Gewinnern die frohe Kunde zu überbringen, die bis zuletzt vor ihnen geheim gehalten worden war. Der Leiter des "Schülerwettbewerbs zur politischen Bildung" der bpb, an dem jährlich rund 60.000 junge Menschen teilnehmen, machte deutlich, dass seine überraschende Anwesenheit als ein Zeichen der Wertschätzung gedacht sei. Die Klasse hatte sich letztes Jahr für das Thema "Umkämpftes Menschenrecht: Sauberes Wasser für alle" entschieden und sich intensiv damit auseinandergesetzt.

"Das war alles andere als einfach", erinnerte sich Klassenlehrerin Laura Vitt. "Aufgrund der Corona-Verordnungen war es den Schülern nicht möglich, den Computerraum zu nutzen." Einige Teenager seien zwischenzeitlich in Quarantäne gewesen. An Präsenzunterricht sei bis dato nicht zu denken. Am Ende aber ist es den engagierten jungen Leuten dennoch gelungen, eine wohl recherchierte Power-Point-Präsentation zu dem Thema zu erarbeiten, die man dann als Beitrag für den Wettbewerb eingereicht hat. Mit Erfolg, wie sich Anfang des Jahres herausgestellt hat, als die Jury ihre Entscheidung traf.

Mehr als 1500 Beiträge aus 35 Ländern waren 2020 eingereicht worden, da an dem Wettbewerb der Bundeszentrale deutschsprachige Schulen rund um den Globus teilnehmen können. Eine beachtliche Zahl, die den Stellenwert des Erfolgs der Mannheimer Schüler noch einmal deutlich unterstreicht. Die hatten mit Blick auf die Verteilung der Ressource Wasser die Situation in drei Ländern auf drei Kontinenten unter die Lupe genommen: Afrika, Asien und Lateinamerika. Das Ergebnis ihrer Untersuchung zeichnet ein recht umfassendes Bild der globalen Lage.

Dem Ziel des Wettbewerbs, einen Anreiz zu schaffen, Felder der politischen Bildung auch außerhalb des klassischen Lehrplans kennenzulernen, seien die Mannheimer mit viel Eigeninitiative und Kreativität gerecht geworden. Hans-Georg Lambertz lobte deren Herangehensweise. Die Schüler hätten die Fakten nicht nur dargelegt, sondern darüber hinaus auch noch aufgezeigt, wie jeder Einzelne Einfluss auf den Verbrauch von Wasser und somit auch auf die damit einhergehenden Probleme nehmen könne. Er überreichte der Klassenlehrerin und ihren Schülern die Urkunden. "Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich die in diesem Jahr leider maskenbedeckten, überraschten Gesichter sehe", sagte er über den "schönsten Aspekt meines Jobs".

Der Rektor der Schule, Rainer Bade, brachte ebenfalls seine Freude über das Erreichte zum Ausdruck: "Ich bin davon überzeugt, dass der Zugang zu sauberem Wasser eines der Schlüsselthemen der Zukunft sein wird", sagte er während der Preisverleihung. Dass seine Schüler dafür ein Bewusstsein entwickelt hätten, mache ihn stolz.

Die 9f der IGMH ist eine von fünf Klassen, die in der zweiten Juniwoche, sofern es die Gesamtumstände zulassen, in die Bundeshauptstadt reisen werden. Ob es aufgrund der Pandemielage dann auch einen offiziellen Empfang im Kanzleramt geben wird, wird sich ebenfalls noch zeigen.