Von Olivia Kaiser

Mannheim. "Wir sind froh, dass die Grillrestaurants da sind, aber wir müssen das Problem in den Griff bekommen", sagte der Mannheimer Landtagsabgeordnete Boris Weirauch (SPD). Das Problem ist die enorme Rauchbelästigung durch die mehr als 20 Grillrestaurants, die in der unmittelbaren Nachbarschaft des Mannheimer Marktplatzes angesiedelt sind. Bei bestimmten Wetterlagen wabern die Rauchschwaden über den Marktplatz - das stört Anwohner und Marktbeschicker. Sie haben sich zum Initiativkreis "Grillrauch" zusammengeschlossen (die RNZ berichtete) und sich an den Petitionsausschuss des baden-württembergischen Landtags gewendet. Der kam am gestrigen Freitag nach Mannheim, um sich vor Ort ein Bild von der Lage zu machen.

Viel zu sehen gab es bei der kurzen Stippvisite auf dem Marktplatz bei Schneegestöber zwar nicht, doch die Ausschussmitglieder waren zuvor bei einer Informationsveranstaltung mit Experten aus Umwelt- und Wirtschaftsministerium, Vertretern der Stadtverwaltung und Restaurantbetreibern umfassend mit der Situation und möglichen Lösungen vertraut gemacht worden. Und auch wenn der Rauch an diesem Tag optisch nicht wahrnehmbar war, so fielen den Ausschussmitgliedern noch die zahlreichen Kamine ins Auge.

Boris Weirauch erklärt Bea Böhlen, Vorsitzende des Petitionsausschusses, die Situation am Mannheimer Marktplatz. Fotos: Gerold

Die ersten Anwohnerbeschwerden aufgrund des Qualms habe es bereits vor zehn Jahren gegeben, erzählte Fritz Lippart, Sprecher des Initiativkreises. Seitdem habe die Zahl der Restaurants stark zugenommen. Man habe mehrfach den Kontakt zur Stadtverwaltung gesucht, passiert sei aber bisher nichts. Die Betroffenen fühlen sich allein gelassen. "Sie sind unser letztes Fünkchen Hoffnung", appellierte er an die Mitglieder des Petitionsausschusses. Dessen Vorsitzende Bea Böhlen (Grüne) konnte, nachdem sie ein Dokumentationsvideo von Lippart gesehen hatte, kaum glauben, dass es keinen Handlungsspielraum gibt. "Wenn ich als Privatperson grille, dann muss ich mich an Vorgaben halten und bei Betrieben soll das nicht der Fall sein? Das ist schon komisch", befand sie.

Aber die Gesetzeslage ist kompliziert, und verschiedene Rechtsbereiche wie Emissionsschutz und Gaststättenrecht sind tangiert. Einfach ausgedrückt: Generell sind solche Abluftanlagen, wie sie die Grillrestaurants nutzen, nicht genehmigungspflichtig. Allerdings könne man bei einer starken Geruchsbelästigung als Stadtverwaltung durchaus Anordnungen erlassen und so eine Umrüstung erzwingen, so die Meinung der Experten aus den Ministerien. Natürlich bestehe die Möglichkeit, dass die betroffenen Gastronomen klagen. Einen Präzedenzfall gibt es noch nicht.

Was die Stadt denn bis jetzt getan habe, wollten die Ausschussmitglieder wissen. Jürgen Hammer, seit drei Monaten Leiter der Abteilung Umwelt im Dezernat V, betonte, man habe bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen. Derzeit laufe eine Überprüfung der Abgasanlagen durch den Bezirksschornsteinfeger. Es gehe auch darum zu überprüfen, ob die Anlagen nach Herstellerbestimmungen betrieben sowie regelmäßig gewartet und gereinigt werden. Zudem werde die Stadt ein emissionsschutzrechtliches Gutachten in Auftrag geben, das auch ein Geruchsgutachten beinhalte. "Allerdings ist das nicht nur sehr teuer, sondern auch sehr langwierig", gab Hammer zu bedenken. "Man muss mindestens ein halbes Jahr messen, deshalb gehe ich davon aus, dass das Gutachten nicht vor nächstem Jahr vorliegen wird." Auch die Zukunft hat man im Blick. Zudem ist eine Bebauungsplanänderung in Arbeit, die verhindern soll, dass sich weitere Grillrestaurants in der Gegend um den Marktplatz ansiedeln können.

Der Mannheimer Stadtrat Gerhard Fontagnier (Grüne) erklärte, dass der Gemeinderat einen Zuschuss für die Restaurantbetreiber genehmigt habe, die bereit sind, eine Filteranlage einzubauen. "Hat sich in dieser Hinsicht schon etwas getan?" wollte er wissen. Darüber habe er keine Informationen, da er erst seit kurzem im Amt sei, so Hammer. Er werde sich aber kundig machen. Die Filteranlagen wären eine Lösung, die zumindest teilweise, aber vergleichsweise schnell Abhilfe schaffen könnte. Eine Lösung, mit der auch die Gastronomen einverstanden sind. "Wir wollen mit dem Umweltamt zusammenarbeiten", betonte Yilmaz Akmilak, der Betreiber des Restaurants "Lale". Die Gastronomen hätten sogar ein Gutachten durch den TÜV erstellen lassen. "Wir wissen, dass der Rauch ein Problem ist. Deshalb würden wir uns über eine finanzielle Unterstützung freuen und Filter einbauen."