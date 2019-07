Von Peter Wiest

Mannheim. Nächsten Monat wird er 70 Jahre alt. Ehrlich gesagt: Ein bisschen sieht man es ihm schon an, wie er da auf der Bühne steht oder auch sitzt. Aber das hat nicht zu sagen – absolut nichts. Denn bei Mark Knopfler geht es nicht um Optik, nicht um Äußerliches. Es geht vielmehr um Akustik und um den guten Ton. Das war schon immer so bei ihm, und das ist bis heute so geblieben. Spätestens, wenn er zur Gitarre greift, ist der Dire Straits-Gründer heute jünger, fitter und vor allem fingerfertiger denn je. Und er hat sogar, man sollte es kaum für möglich halten, über die Jahre sein eh schon unglaubliches Gespür für wirklich jeden einzelnen Ton eher noch weiter entwickelt. Das alles reißt das Publikum dann immer wieder von den Stühlen vor Begeisterung - lässt es sich aber fast noch öfter einfach nur zurücklehnen, die Augen schließen und genießen.

So wie jetzt in der praktisch ausverkauften SAP Arena. Einer wie Mark Knopfler braucht für ein solches Konzert kein großes Brimborium. Video-Leinwände oder sogar eingespielte Filme, Laser-Show oder sonst was - wozu das denn? Wir haben doch unsere Musik! Nein, es geht nicht um Optik. Stattdessen hat Knopfler insgesamt zehn wunderbare Musiker mitgebracht, die nicht weniger als 48 (!) Instrumente spielen - und zusammen mit den an die zehntausend Fans an diesem Abend gute zwei Stunden lang einfach nur Spaß haben.

„Ich denke immer wieder mal, ich sollte ja eigentlich in den Ruhestand gehen“, kokettiert der Meister selbst zur Konzertmitte, als er sich mit seiner silbernen Dobro-Gitarre auf einem Barhocker vorne auf der Bühne niederlässt. Da regt sich sofort Widerstand im Publikum – und er relativiert es denn auch schnell: „Aber dann denke ich halt auch, ich liebe es doch, Musik zu machen. Was soll ich da machen? Dann mache ich eben weiter – so lange es geht“.

Da brandet er natürlich ganz besonders heftig auf, der Applaus, der Knopfler und seinen Musiker an diesem Abend wahrlich über die Maßen gebührt. Mitgebracht haben sie in die Arena insgesamt 16 Songs – darunter immerhin fünf Dire Straits-Klassiker. Auch diese sind, wie fast alle anderen Stücke, zumindest teilweise neu arrangiert und geben den Musikern reichlich Gelegenheit zu zeigen, was sie drauf haben: Immer wieder mitreißende Saxofon- oder Trompeten-Parts etwa von Nigel Hitchcock und Tom Walsh wie bei „Once upon a Time in the West“ oder „Romeo and Juliet“; einfühlsame Keyboard-Parts von Guy Fletcher, der Knopfler bereits seit dessen Dire Straits-Tagen begleitet; dann aber auch gefühlvoll vorgetragene und folkloristisch anmutende Geigen-Klänge von John McCusker – und das alles stets perfekt unterlegt von einer bodenständigen Rhythmusgruppe mit Bassist Glenn Worf und den Schlagzeugern und Percussionisten Ian Thomas und Danny Cummings, die zu gegebener Zeit auch gerne mal zum einen oder anderen Solo in den Vordergrund treten.

Der gehört letztlich allerdings immer dem Chef des Ganzen. Egal, ob er mal auf der akustischen Gitarre ganz dezente Klänge anstimmt, auf der Les Paul die einzelnen Songs mit wundervollem Fingerpicking verfeinert oder dann doch mal den Rock’n’Roller gibt auf seiner geliebten Fender-Gitarre und dabei absolut kristallklare Töne anschlägt. Auch wenn der Ausdruck abgedroschen sein mag und ursprünglich auf einen anderen gemünzt war: Mark Knopfler ist ein absoluter Gitarren-Gott. Er ist einer, der tatsächlich stilistisch jede Variante drauf hat – vom verzerrten klassischen Rock bei „Money for nothing“ über Blues-orientierte Soloparts etwa bei „Speedway at Nazareth“ oder eher zurückgelehnte und entspannte, ab und an sogar ein bisschen jazzige Klänge bei „Sailing to Philadelphia“ bis hin zum karibischen Calypso bei „Postcards from Paraguy“. Eine unglaubliche musikalische Palette – und dabei stets absolut authentisch und in eigener Handschrift vorgetragen.

Erstaunlich dabei im Übrigen, auch dies hat das Mannheimer Konzert am Rande gezeigt: Die schon immer ein bisschen brüchige und manchmal durchaus gewöhnungsbedürftige Stimme Knopflers ist offenbar mit den Jahren fester und auch ausdrucksstärker geworden. Jetzt kann der Gitarren-Gott sogar beinahe auch noch richtig singen. Dann kann’s ja weiter gehen - da gibt‘s doch erst Recht keinen Grund mehr, jetzt bereits zum Rock’n’Roll-Rentner zu werden.