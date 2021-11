Von Marco Partner

Mannheim. Die Geschichte ging viral: Jahrelang lag der Hund Joko angeleint vor der Ten Gallery in den Mannheimer Quadraten, ließ sich von Passanten durch sein weiches Fell streichen und fiel nie negativ auf. Nach anonymen Beschwerden aber wurde dem zehnjährigen Mischlingsrüden ein Gehweg-Verbot erteilt. Er musste seinen Stammplatz im Freien aufgeben und beobachtet nun von innen das Geschehen. Besitzerin Deborah Musso akzeptiert das Verbot, fragt sich aber, welche Rechte Tiere eigentlich in unserer Lebenswelt haben.

Zur Begrüßung blickt Joko kurz auf. Er wirkt zurückhaltend neugierig, friedlich und von sanftem Gemüt. So weich wie sein weißes Fell, durch das man gerne krault. Für die italienische Fotografie-Künstlerin, die seit 1996 in Mannheim lebt, war die erste Begegnung mit dem früheren Straßenhund fast Schicksal. "Mein Hund war gerade gestorben, da rief mich ein befreundeter Tierarzt an, er hätte einen Mischling aus einem Tierheim, den ich einfach haben muss", erinnert sie sich. Also fuhr sie im Jahr 2014 extra in ihre alte Heimat am Lago Maggiore, um mit Joko zurückzukehren.

Gerade erst hatte sie in den T-Quadraten die Ten Gallery eröffnet, wo sie unter anderem Fotografien ihrer Studenten präsentiert. Zu Hause konnte sie ihren tierischen Kompagnon kaum lassen, also nahm sie ihn fast von Anfang mit in ihren kleinen Kunst-Salon. "Dann hat es sich so eingespielt, dass er raus will. Da ist es spannender, er stromert nicht rum, sondern liegt immer nur angeleint unter einer Sitzbank auf einem Fell", erklärt Musso. Und so wurde Joko allmählich im Viertel bekannt wie ein bunter Hund – und bei Alt und Jung beliebt. Rentner brachten Leckerlis vorbei, eine Frau sagte scherzhaft, sie möge ihn mehr als ihren Mann. Ein Kindergartenkind bestand darauf, auf dem Nachhauseweg einen Umweg zu laufen, um Joko Hallo zu sagen. "Zu kleinen Kindern ist er sanft", sagt Musso. Sie ist aber auch um die richtige Einordnung bemüht. "Er ist ja kein Heiliger, aber doch wie eine gute Seele, er fühlt sich ein bisschen wie der Chef im Revier."

Unter einem großen Schaufenster lag er für gewöhnlich, ohne zu murren und zu knurren – bis Beschwerden beim Ordnungsamt eingingen. Joko würde stören, manche Passanten hätten Angst vor Hunden und müssten auf die Straße ausweichen. Zudem werde die Aufsichtspflicht vernachlässigt. "Aufgrund von zwei Bürgerbeschwerden wurde die Örtlichkeit durch eine Streife des städtischen Ordnungsdienstes überprüft. Vor Ort wurden eine Decke, ein Wassernapf und der angeleinte Hund, der quer auf dem Gehweg lag, vorgefunden. Ein unbeschwertes Passieren durch Fußgänger war nicht möglich", teilt eine Mitarbeiterin des städtischen Fachbereichs Sicherheit und Ordnung mit. Passanten müssten um den "abgelegten" Hund herumlaufen. Ein direktes Eingreifen der Besitzerin bei einer Gefahr oder der Begegnung mit einem anderen Hund sei nicht möglich. Es wurde eine mündliche Verwarnung ausgesprochen, jedoch kein Bußgeld verhängt. Hundebesitzerin Deborah Musso ist enttäuscht, dass nicht zunächst mit ihr gesprochen wurde. Das Ordnungsamt kann sie aber verstehen. "Sie machen nur ihren Job", betont sie. Die Empörung in den Sozialen Medien ist nun groß. Eine Petition zu starten, wurde Musso schon vorgeschlagen. Diesen Weg möchte sie aber nicht gehen.

Die Künstlerin nimmt es mit Humor: "Es ist nicht so schlimm, er wird es überleben. Er ist jetzt ein kleiner Superstar und hat es auf die Titelseite von Zeitungen geschafft. Das ist mir noch nicht gelungen." Deborah Musso verarbeitet das Verbot auf ihre Weise. Sie überlegt, Fotografien mit Joko und Besuchern der Galerie zu präsentieren oder vielleicht ein Tagebuch aus der Sicht ihres Hundes zu schreiben. Damit möchte sie das Gehweg-Aus nicht weiter dramatisieren, sondern auf die tatsächlich leidvollen Situationen vieler Haustiere verweisen. "Joko ist glücklich, da er ein gutes Zuhause gefunden hat und geliebt wird. Aber vielen Tieren ergeht es ganz anders", erzählt Musso.

Sie versteht das Verbot eher als Symbol und Impuls, um über das Leben und die Rechte der Tiere in unserer Welt nachzudenken. "Das ist das einzige, was mich wundert. Joko wird wie ein störender Gegenstand wahrgenommen, aber nicht als Lebewesen. Es hat mir aufgezeigt, welchen Stellenwert Tiere in unserer Gesellschaft und in den Gesetzen haben", sagt die Künstlerin, während Joko entspannt nach draußen blickt und sich durch sein weiches Fall fahren lässt.