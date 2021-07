Von Marco Partner

Mannheim. Wie schafft man kulturelle Identität in einem einstigen Niemandsland? Wie kann auch in Coronazeiten Zusammenhalt gefördert, und ein wenig Nachbarschaft im wohl größten Neubaugebiet der Region gelebt werden? Zum Beispiel mit einem gemeinsamen Lied. Mit Zeilen über das Leben im neuen Viertel, moderne Bauten, aber auch immer noch sichtbare amerikanische Wurzeln. Mit dem "Franklin Song" möchte die Younity Family dem Stadtteil auf dem ehemaligen US-Militärgelände in Käfertal ein musikalisches Gesicht geben. Und lädt dazu die Bewohner zum kreativen Mitsingen ein.

Ute Mocker kennt das Benjamin Franklin Village noch als Deutschlands größte Kasernenwelt. Bis zu 15.000 US-Soldaten und ihre Familien waren hier seit den 1950er-Jahren stationiert. "Ich erinnere mich gern an viele Sommerfeste und Grillabende bei den Amerikanern. Doch mit 9/11 wurde es für uns alle ein abgesperrtes Gebiet", erzählt die Vorsitzende der Interessengemeinschaft Käfertaler Vereine (IGKV). Mit dem Auszug der letzten Amerikaner im Jahr 2012 lag die gigantische, 300 Hektar große Fläche brach – seit 2018 wird das Areal nun nach und nach in einen komplett neuen Stadtteil verwandelt.

Knapp 3000 Personen haben bereits Quartier eingezogen. Woran es noch mangelt, sind Freizeitmöglichkeiten, Anknüpfungspunkte, schließlich wurden aufgrund der Pandemie auch Festivitäten und Veranstaltungen zum gegenseitigen Kennenlernen abgesagt. Um Anbindungen und kulturelle Anreize zu schaffen, ist das Käfertaler Kulturhaus II in die ehemalige Elementary School (Grundschule) gezogen. In den einstigen Klassenzimmern gibt es brasilianische Kampftanz-Capoeira-Kurse und Rap-Unterricht. Dort probt eine chinesische Tanztruppe neben einem schwulen Männerchor. Und seit Kurzem wird jeden Donnerstagabend in einem Tonstudio am "Franklin Song" gefeilt.

"Wir wollen damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, es soll ein positiver Klebstoff sein", sagt Dario Allegra von Younity Family, einem kreativen Zusammenschluss von Sängern, Rappern und Videotechnikern aus Mannheim. Der Ton-Produzent lebt in Käfertal und blickt daher neugierig auf den sich täglich wandelnden Stadtteil im Bezirk. Zu Fuß ziehen die Musikkünstler durch die langen Straßen, und geben den Bewohnern Fragebögen an die Hand: "Wie fühlst du dich als Pionier auf Franklin? Hast du einen Lieblingsort?" Letztlich sollen die Ergebnisse ausgewertet und in einer Hymne münden. Und am besten kommen ein paar Bewohner zum Proben gleich mit ins Studio.

"Es ist noch sehr staubig", sagt Bianca Balke lachend. Seit 2019 lebt sie auf der "Großbaustelle Franklin", und ist schon ein festes Mitglied der Younity-Familie geworden. Lange habe sie mit dem Gedanken gespielt, ihr Gesangstalent auszuleben. Als Bonnie Parker hat sie nun im Dezember ihre Debütsingle "Volle Kraft voraus" veröffentlicht. Im Tonstudio am Rand des zum Teil immer noch eingezäunten Wohngebiets stößt die junge Frau mit den rosa Haaren auf Gleichgesinnte. "Hier treffe ich Leute, die ich auf der Straße gar nicht erkennen würde", sagt sie.

Für die Leiter der Younity Family ist Franklin hingegen noch wie ein weißes Blatt: "Es ist ein richtiges Neuland, aber das macht es super spannend. Es hat seinen Charme, wenn der alte Kasernen-Charakter erhalten bleibt, aber auch viel Neues entsteht", findet Alex Mayr, die von 2007 bis 2010 an der Popakademie studierte, in Mannheim ihre Heimat fand und neben ihrer Tätigkeit als Gesangslehrerin auch als Songschreiberin erfolgreich ist. Auch ihre Kollegin Karoline Lindt fand erst über das Kulturhaus II Zugang zum Franklin-Areal. "Es ist eine Chance, wenn sich ein Stadtteil ohne alte Strukturen entfalten kann", betont die Popakademie-Studentin.

Und macht sich wieder an die Arbeit. Erste Textzeilen werden eingesungen, an Beats geschraubt, Melodien gesummt. Wie der Stadtteil verwandelt sich auch das Tonstudio in eine Art Baustelle, werden Rhythmen und Refrains in die Höhe gezogen – und wieder zum Einstürzen gebracht. Solange, bis die noch formbare Identität Franklins auch musikalisch greifbar wird. Bei einem kleinen Begegnungskonzert am 24. Juli soll die fertige Franklin-Hymne veröffentlicht, und der Stadtteil wieder ein bisschen mehr zusammengewachsen sein.