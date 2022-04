Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Der Döner wird deutschlandweit teurer": Diese Meldung lief vor wenigen Tagen über die Nachrichtenticker. Nach Einschätzung des Vereins türkischer Dönerhersteller in Europa müsste die beliebte Fleischtasche mit Salat und Soße 7,30 Euro kosten. Die gute Nachricht für Mannheim lautet: In keinem der Restaurants und Imbisse rund um den Marktplatz hat die RNZ am Samstag einen Kebab in dieser Preisklasse ausfindig gemacht. Den Döner gab es für um die fünf Euro.

Die schlechte Nachricht sei jedoch auch nicht verschwiegen: Das wird auf Dauer nicht so bleiben. Die gestiegenen Preise für Lebensmittel schlagen den Inhabern gerade gewaltig auf den Magen. Sie müssen neu kalkulieren und die Erhöhungen an die Endverbraucher weitergeben. Wie wird das wohl den Kunden schmecken? "Das Fleisch ist augenblicklich zwei Mal so teuer wie vor der Pandemie", sagt Mustafa Atci. Der Inhaber des "Oltu Cag Kebabi" in H 2 verlangt im Moment noch fünf Euro für die Spezialität. Doch es ist ja nicht das Fleisch allein, das teurer wird. Für eine Fünf-Kilogramm-Kiste Tomaten zahlt er auf dem Großmarkt derzeit 18 Euro. Sonnenblumenöl ist rar und kostet im Großhandel circa 3,50 Euro pro Liter. Die Lieferanten legen ihre gestiegenen Transportkosten um.

"Wir wollen unsere Preise nicht erhöhen, aber wir kommen nicht drum herum", sagt Atci. Und klar sei das auch ein Thema unter den Kunden. "Aber die wissen ja im Grunde alle, dass zunächst aufgrund der Pandemie, vor allem aber seit Beginn des Kriegs in der Ukraine die Lebensmittel- und Energiepreise in die Höhe schießen." Alternativen zum Sonnenblumenöl gebe es nicht. Dazu kämen Lieferengpässe, insbesondere beim Lammfleisch.

Letzteres bestätigt auch Zinar Güzel, Kellner im Restaurant "Istanbul" direkt am Marktplatz. "Es betrifft nicht nur den Döner, sondern zum Beispiel auch Lammkoteletts. Und das Mehl fürs Brot wird ebenfalls teurer", sagt er, um kurz danach zwei Döner an den Tisch eines älteren Ehepaars aus der Pfalz zu bringen. "Wir essen das nur zweimal im Jahr und genießen es dann. Das werden wir uns auch künftig weiter leisten", sagt der Kunde.

Zinar Güzel möchte keine Abstriche bei der Qualität des Döners machen. Fotos: vaf

Die beiden haben sich für den Verzehr vor Ort entschieden, doch selbstverständlich gibt es auch alles zum Mitnehmen. Aufgrund der zentralen Lage mit viel Laufkundschaft habe man bisher zum Glück noch keinen Rückgang der Gästezahlen zu spüren bekommen, berichtet Güzel. "Die Kunden sind auf die Preiserhöhungen eingestellt und zeigen Verständnis dafür", glaubt er. Vermutlich auch deshalb, weil man keine Abstriche hinsichtlich der Qualität machen will oder die Preiserhöhung kaschiert, indem kleinere Portionen angeboten werden.

Vor dem "Recep Usta" in G 2 hat sich zur Mittagszeit eine kleine Schlange gebildet. Die meisten Gäste sind junge Leute. Doch wollen und können sie künftig für Döner, Pommes, Falafel und Co. bei ihrem Stammladen tiefer in die Tasche greifen? Kurzfristig werde er seine Gewohnheiten sicher nicht ändern, meint Juri Taresch. "Aber wenn der Döner tatsächlich sechs oder sieben Euro kosten würde, dann muss man sich das gerade als Student schon überlegen", sagt er.

Er will dieses Statement jedoch nicht am Döner festmachen. "Das hätte Signalwirkung. Denn alles wird teurer. Wir werden daher alle unsere Konsumgewohnheiten überdenken müssen", so Taresch.