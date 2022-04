Von Manfred Ofer

Mannheim. Auch die Pause in der Pandemie hat der Popularität des Mannheimer Bücherbusses keinen Abbruch getan. Im Gegenteil. Denn an den Haltestellen, die von ihm ansteuert werden, ist die Freude darüber förmlich greifbar. Mit der "Mobilen Stadtbibliothek" ("Mobi") wird nicht nur das begehrte Lesefutter, sondern auch positives Lebensgefühl zu den entlegensten Standorten gebracht. So geht Bildung auf Rädern in der Quadratestadt.

Nein, das ist nicht das feuerrote Spielmobil, das da auf dem Meeräckerplatz in der Sonne steht. Die Kinder und ihre erwachsenen Begleiter, die sich über den Anblick freuen, zieht es zum Bücherbus, den die Stadt Mannheim schon seit 1951 betreibt. Eine Zeit lang haben sie während der Pandemie auf den Spaß am Stöbern und das Abtauchen in Welten voller Abenteuer und Wissen sogar ganz verzichten müssen. Bisweilen blieben alle Bibliotheken geschlossen, und auch der beliebte Bücherbus blieb stehen. Doch seit Herbst werden fast alle Haltestellen wieder bedient.

Im Bus befinden sich rund 7000 Medien, darunter Bücher, Hörspiele und mehr. Etwa 4500 ältere Medien, die früher mitgeführt wurden, werden im "Depot", in der Zweigstelle Herzogenried, gelagert, wo sie nach wie vor für Leserinnen und Leser zugänglich sind. Der Bestand, der im Bücherbus transportiert wird, befindet sich damit immer auf dem neuesten Stand.

An diesem Nachmittag scheint jedenfalls alles beim Alten zu sein, während das Lesepublikum vor der Eingangstür wartet. So wie hier im Stadtteil Lindenhof, in dem junge Familien zu Hause sind, ergeht es vielen Menschen, die nicht in unmittelbarer Nähe zu einer Bibliothek leben. An einem dezentralen Standort wie diesem ist es nicht selbstverständlich, mal eben einen Abstecher in die Stadtmitte zu machen, um sich Stoff zum Lesen zu besorgen. Viele, die heute hier stehen, sind berufstätig oder in Elternzeit und haben einen Terminkalender, der oft stramm getaktet ist.

Aneliya Vasileva (37) hat ihre Tochter Anna (3) aus dem nahen Kindergarten abgeholt und auf dem Weg nach Hause einen Stopp beim Bücherbus eingelegt. Jetzt sitzen Mutter und Tochter vor dem Bus in der Sonne und blättern in Bilderbüchern. "Anna liebt es, wenn sie aus neuen Büchern Geschichten vorgelesen bekommt", erzählt ihre Mutter und verweist auf das reichhaltige Angebot, das in den Regalen steht. Anmeldung und Ausleihe seien unproblematisch, lobt sie außerdem die Mitarbeiterinnen im Bücherbus, die gerade alle Hände voll zu tun haben. "Wenn wir vor Ort sind, geht es richtig rund", bemerkt Karin Schneider. "In den ein bis zwei Stunden ist der Bus meist voll mit Kindern". Und die Mitarbeiterin ist sich sicher: "Wir denken, dass wir nicht nur Bücher transportieren, sondern auch ganz viel positives Gefühl". Es komme vor, dass Kinder gar nicht mehr aussteigen wollen, bemerkt sie dazu. "Die suchen sich mit ihren Büchern ein gemütliches Plätzchen, um dort bis zu unserer Abfahrt zu verweilen."

Bücherbusse kommen sowohl im ländlichen Raum, aber auch in Städten mit großer Fläche und vielen Ortsteilen zum Einsatz. "Wenn die Menschen nicht zur Bibliothek kommen können, dann kommt die Bibliothek eben zu den Menschen", macht Beate Klehr-Merkl vom Dezernat für Jugend, Kinder, Bildung, Familie und Gesundheit bei der Stadt Mannheim deutlich. "Die mobile Bibliothek fährt vor allem in die Stadtteile, die keine ortsfeste Zweigstelle haben, und dabei vorwiegend an Schulen." Themen wie Leseförderung und Medienkompetenz werden großgeschrieben. Auch die Zusammenarbeit mit Kindertageseinrichtungen wird gepflegt.

Gerade ist Marcel (32) mit Tochter Mira (7) gekommen. "Das ist ein tolles Angebot", schwärmt er und schaut sich in den Regalen um. "Wir nutzen das in erster Linie für unsere Kinder, die hier immer fündig werden." Wenn seine Frau Zeit dafür habe, komme sie mit Miras kleinem Bruder Vincens (4) zur "Mobi". "Hörspiele und Comics mit Superhelden sind besonders beliebt", verrät Marcel und grinst unter seiner Marvel-Mütze. Wenn es nach ihm ginge, würde der Bücherbus mehr als einmal in der Woche auf dem Lindenhof Station machen. Sehr beliebt bei den Ausleihen, die an den Haltestellen entweder spontan oder auch vorab als Vorbestellung möglich sind, sind Erzählungen für sechs- bis achtjährige Grundschüler und Bilderbücher für Kinder im Vorschulalter.

Bei den Kinderbuchreihen sind Klassiker wie "Die drei ???" ein Renner. Aber auch Kindersachbücher, Tiptoi-Bücher, Tonie-Figuren oder Nintendo-Switch-Spiele werden mitgenommen. Der für die Ausleihe erforderliche Bibliotheksausweis ist bis zu einem Alter von 18 Jahren kostenfrei. Eltern können ihre Kinder schon als Neugeborene anmelden, und Familien, die in Mannheim wohnhaft sind und den Familienpass haben, müssen für das Angebot ebenfalls kein Geld bezahlen.

Emilian (3) zeigt seinen Bibliotheksausweis für sich und Mama Josephin (33) vor, die Schwesterchen Melina (1) auf dem Arm hat. "Wir haben ein paar Bilderbücher bestellt, die er sich ausgesucht hat", sagt sie. Wenig später wandern "Der kleine Drache Kokosnuss" und "Der schwarze Retter" über den Schalter. Inzwischen hat die "Mobi" fast wieder die gleiche Bilanz erreicht wie vor Corona.