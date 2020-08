Eine Sportstätte, die aussah wie ein Stadtschloss: das ehemalige Vereinshaus des TSV in der Oststadt. Heute befinden sich in dem umgebauten Gebäude Wohnungen und Arztpraxen. Foto: TSV

Von Heike Warlich-Zink

Wäre alles nach Plan verlaufen, würde Mannheims ältester Verein 2020 sein 175. Jubiläum feiern. Doch schon der Abdruck einer Einladung zur Gründungsveranstaltung des "Turnverein zu Mannheim" für den 5. Oktober 1845 wurde vom Großherzoglichen Zensor untersagt und die Zusammenkunft verboten. Man traf sich trotzdem, und hatte beim Anrücken der Polizei bereits ein "provisorisches Comité" gewählt. Doch es sollte bis zum 4. Januar 1846 dauern, um den heutigen "Turn- und Sportverein Mannheim von 1846" (TSV) offiziell zu gründen.

Denn die deutsche Obrigkeit betrachtete bürgerschaftliche Zusammenschlüsse mit Argwohn. Neben Wirtshäusern und Festen waren Vereine die Orte, an denen Menschen politische Fragen und soziale Missstände diskutierten. "In Mannheim muss die Angst vor einer sich demokratisch organisierenden Bürgerschaft besonders groß gewesen sein", sagt TSV-Präsident Holger Diekmann und zitiert aus der Vereinschronik, dass man im Turnverein ein "hochverräterisches Unternehmen" vermutete. Doch weder die Deutsche Revolution mit dem Verbot aller demokratischen Vereine am 1. August 1849, noch zwei Weltkriege konnten die Entwicklung zum größten Breitensportverein in Mannheim aufhalten: "Ende 2019 hatten wir innerhalb von vier Jahren die Mitgliederzahl von 3500 auf 5000 gesteigert", berichtet Vizepräsident Joachim Hefele. Ein ambitioniertes Ziel, dass sich der Vorstand zur Eröffnung des neuen Sportzentrums am Fernmeldeturm 2014 gesetzt hatte. Dort baute der TSV für 8,5 Millionen Euro auf 50.000 Quadratmeter Fläche eine moderne barrierefreie Sportstätte.

Das denkmalgeschützte Vereinshaus in der Stresemannstraße wurde verkauft. Am 10. Mai 1903 eingeweiht, war es über Jahrzehnte sportlicher und gesellschaftlicher Mittelpunkt des Vereinslebens, zudem viele Jahre auch eine Film-Foto-Kameraabteilung sowie das heute noch existierende TSV-Orchester gehörten. Doch am Ende war das Gebäude nicht mehr zeitgemäß. "Wir mussten daher entscheiden, ob wir Bestehendes verwalten oder den Verein als zukunftsfähige Marke platzieren wollen", sagt Hefele.

Den Menschen eine sportliche Heimat geben, darum ging es auch in den Nachkriegsjahren. Obwohl das Vereinshaus in der Oststadt durch Bomben schwer beschädigt war, gelang es, Turnen, Fußball, Handball, Leichtathletik, Tischtennis, Wandern, bald darauf Basketball, Tennis und auch die Skiabteilung wieder aufzunehmen. Eine Zeit, an die sich TSV-Ehrenmitglied Bernd Greulich gut erinnern kann. Bereits als Fünfjähriger kam der heute 87-Jährige zum Verein. Mit 14 Jahren begann er mit Hockey, das von seinem Vater als Abteilung wiederbelebt wurde. Doch Bernhard Greulich (1902-1995) war nicht nur Hockeyspieler, Turner, Leichtathlet und Rasenkraftsportler, sondern 1936 in Berlin als Hammerwerfer auch erster Olympiateilnehmer für den TSV.

Ehrenmitglied Ingeborg Ludwig hat ihre sportlichen Aktivitäten 1950 ursprünglich in Sandhofen begonnen. "Auf den TSV Mannheim haben wir damals alle neidisch geschaut, weil man dort so professionell aufgestellt war", erzählt die 76-Jährige. Deshalb sei sie stolz gewesen, dass sie als besonders gute Leichtathletin und Turnerin beim TSV trainieren durfte. "1967 bin ich in den Verein eingetreten und habe als junge Mutter von drei Kindern wieder mit dem Sport begonnen", so Ludwig, die sich bis heute als Übungsleiterin engagiert und bei Trends ganz vorn mit dabei war: Als die Aerobic-Welle in den 1980er-Jahren über den Großen Teich schwappte, machte der TSV als einziger Mannheimer Verein ein entsprechendes Angebot.

"Die Halle war übervoll, die Leute standen Schlange", erinnert sie sich und erzählt mit einem Schmunzeln, wie sie als Kursleiterin mit weiteren Akteuren ins "Aktuelle Sportstudio" eingeladen wurde. Moderator Harry Valérien hatte den Verein zuvor besucht und sich sehr angetan von den Damen in ihren durch Jane Fonda und Sidney Rome inspirierten farbenfrohe Outfits samt Stirnband und Stulpen gezeigt.

Einen ähnlichen Hype hat es seither nicht mehr gegeben, und auch einige Abteilungen wie Fußball, Leichtathletik, Tischtennis oder Kanu existieren nicht mehr. Dafür hat der TSV zahlreiche neue Angebote etablieren können, allen voran das Gesundheits- und Fitnesszentrum einschließlich Physiotherapie-Praxis, aber auch Triathlon, die Kindersportschule oder inklusiven Rollstuhlsport "Im Moment können wir unter den geltenden Hygienevorschriften einen halbwegs normalen Regelbetrieb fahren", sagt Vorstandsmitglied Bernd Kupfer. Diesen positiven Schwung will man ins Jubiläumsjahr 2021 mitnehmen. Veranstaltungen wie Festakt, Jazz-Vormittag oder besondere Wettkämpfe werden primär für den Außenbereich geplant. Ende 2021 soll auch die Erweiterung von Mannheims einziger Sport-Kita mit 50 weiteren Ganztagesplätzen abgeschlossen sein.