Will das Feld nicht widerstandslos räumen: Künstler Manfred Binzer in seinem Atelier am Trafowerk. Foto: Dorn

Von Alexander Albrecht und Olivia Kaiser

Mit großem Interesse liest Manfred Binzer am Morgen des 24. Juni einen Bericht über das rot angeleuchtete Nationaltheater. Wie Tausende anderer Kulturhäuser in der Republik hat es bei der "Night of Light" auf die schwierige wirtschaftliche Lage der Veranstaltungsbranche in Corona-Zeiten aufmerksam gemacht. Als der Maler anschließend die Post durchgeht, kann er es nicht fassen. "Ohne Begründung hat mir der Vermieter den Mietvertrag für mein Atelier gekündigt", sagt Binzer, hörbar wütend, der RNZ.

Er habe dann einen Tag lang recherchiert – und seither einen Verdacht. Der Künstler glaubt, dass das Nationaltheater ihn und andere Kulturschaffende aus dem Atelierhaus hinter dem Trafowerk in der Boveristraße zwischen Herzogenried und Käfertal drängen will. Und mit dieser Meinung steht Binzer nicht allein da. Auch der Maler Gerd Lind und der Musiker Markus Rendl sind davon überzeugt.

Das Theater braucht eine Ausweichspielstätte für die Opernsparte, während der Weberbau am Goetheplatz ab 2022 saniert wird. Dafür hat es offenbar das Trafowerk auserkoren, das Atelierhaus inklusive. Dort arbeiten auf 2500 Quadratmeter Fläche nicht nur Binzer, Lind und Rendl, sondern bis zu 200 Kulturschaffende. Sieben bildende Künstler, davon zwei Stipendiaten, vier Bands, eine freie Theatergruppe, der Digitalkultur-Verein RaumZeitLabor und eine Videofirma nutzen die großzügigen Räumlichkeiten des Atelierhauses.

Binzer will kämpfen. "Finger weg von diesem Gebäude! Wir lassen uns nicht so einfach vertrieben", gibt er als Parole aus. Jetzt, so sagt der Maler, mache manche "komische Begebenheit" in den vergangenen Wochen Sinn. Binzer berichtet von "irgendwelchen Leuten", die durch das Haus gegangen seien und Räume ausgemessen hätten. "Wahrscheinlich haben sie schon die Klamottenkammer für das Nationaltheater ausgedeutet", fürchtet er. "Dabei sind auch wir systemrelevant und verdienen derzeit nichts – bei laufenden Kosten und Mieten." Zudem sei Gerd Lind krank und bereits 80 Jahre alt. Zu alt, um einen Umzug verkraften zu können.

"Das Nationaltheater prüft verschiedene mögliche Ersatzspielstätten auf eine entsprechende Eignung", bestätigt Theatersprecherin Doreen Röder die Vermutung des Künstlertrios gegenüber der RNZ. Das Trafowerk sei dabei eines von mehreren Objekten in Mannheim, die für eine solche Nutzung in Frage kämen und über die man sich austausche.

"Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch noch keine Entscheidung getroffen worden", betont sie. Das Nationaltheater führe derzeit mit dem Eigentümer Gespräche, erklärt eine Sprecherin des zuständigen Dezernats für Wirtschaft, Arbeit, Soziales und Kultur und betont: "Die Stadtverwaltung nimmt die geäußerten Befürchtungen der Künstler sehr ernst und ist stark an einer beidseitigen Lösung interessiert." Deshalb will man die Künstler bei der Suche nach neuen geeigneten Atelierräumen unterstützen. Das Kulturamt und die Mannheimer Gründerzentren GmbH sollen dabei behilflich sein und stehen laut Stadtverwaltung in engem Austausch mit den Künstlern.

Vermieter der Immobilien in der Boveristraße ist die Firma Kübler Spedition aus der Nähe von Schwäbisch Hall. "Das Atelierhaus muss aufgrund von Brandschutzauflagen dringend saniert werden", nennt der Mannheimer Niederlassungsleiter Robert Mutlu den Kündigungsgrund. Das Gebäude sei in die Jahre gekommen und entspreche nicht mehr dem heutigen Standard. Nur deshalb habe man sich entschlossen, den Mietern zum 31. Oktober zu kündigen. Die Räume können nicht beheizt werden. Laut Mutlu stellten deshalb einige Künstler im Winter Kanonenöfen auf. Dieses Brandrisiko wolle die Firma nicht mehr tragen.

Mutlu bestreitet zudem, dass im Vorfeld keine Gespräche mit den Kunstschaffenden stattgefunden hätten. "Wir haben die Mieter sehr wohl darüber informiert", sagt er. "Mit Herrn Binzer habe ich beispielsweise bereits Mitte Mai gesprochen. Die meisten der 15 Mietparteien haben übrigens Verständnis für unsere Entscheidung signalisiert." Abgesehen davon hätten andere Mieter bereits neue Räume in der nahe gelegenen Edisonstraße gefunden. Zu Verhandlungen mit dem Nationaltheater äußert sich Mutlu dagegen nicht.

Dass Manfred Binzer in dem Gebäude bleiben möchte, ist nachvollziehbar. Sein lichtdurchflutetes Atelier, das er mit den anderen sechs Malern teilt, bietet in dem historischen Industriebau nahezu ideale Arbeitsmöglichkeiten. Es geht ihm aber auch um die Sache. Einerseits sei mit ihm vor der Kündigung nicht gesprochen worden, weder das Nationaltheater noch die Stadt hätten sich gemeldet. Was ihn ebenso schmerzt: Eine Kunstform – das Theater – versuche, eine andere zu unterdrücken. "Stellen Sie sich mal vor, da sitzen irgendwann die Funktionsträger bei der Opernpremiere in der ersten Reihe – mit dem Wissen, dass zuvor andere Kulturschaffende vertrieben worden sind", bringt es Binzer drastisch auf den Punkt.

Auf diesen Konflikt weisen auch die Grünen hin und beziehen Position für die drei Maler"Damit schafft man Gräben zwischen den Kulturbereichen, die wir längst für überbrückt gehalten haben. Wir finden diesen Vorgang skandalös", erklären die drei Stadträte Angela Wendt, Markus Sprengler und Gerhard Fontagnier in einer gemeinsamen Stellungnahme. "Wenn für eine Einrichtung der sogenannten Hochkultur freie Künstler so behandelt werden, dann muss man sich nicht wundern, dass man auf Unverständnis und massiven Widerstand stößt." Sie fordern, dass der Vorgang am 9. Juli im Kulturausschuss besprochen wird.