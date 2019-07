Von Volker Endres

Mannheim. Knapp 200 Biere aus aller Welt können Besucher des Mannheimer Bierfests verkosten. Von Donnerstag bis Samstag, 11 bis 13. Juli, dreht sich auf den Mannheimer Kapuzinerplanken alles um Hopfen und Malz. Neben den klassischen Sorten wie Pils oder Weizen gibt es auch Craftbiere in allen möglichen Geschmacksrichtungen.

Was ist das Besondere an Bier? Warum ist das Getränk so beliebt? Und ist es nun gesund oder nicht? Die RNZ hat mit Lorenz Bruckauf darüber gesprochen. Der 48-Jährige stammt aus München und ist Küchenchef am Mannheimer Universitätsklinikum mit der Zusatzausbildung zum diätisch geschulten Koch.

Herr Bruckauf, was kann Bier?

Bier ist zunächst einmal ein biologisches Getränk und ist, wenn es nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut wurde, auch frei von kennzeichnungspflichtigen Allergenen. Schon der Anbau von Hopfen und Malz unterliegt dabei strengen Kriterien.

Gibt es dabei Unterschiede in den Biersorten?

Im Prinzip sind in jedem Bier die gleichen Inhaltsstoffe - wieder mit der Einschränkung: wenn es nach dem Reinheitsgebot gebraut wurde. In Hefeweizen sind sie ein wenig konzentrierter.

Ein kaltes Bier ist demnach das optimale Getränk an einem heißen Tag?

Nicht ganz. Natürlich ist Bier ein guter Durstlöscher, reich an Mineralien und auch isotonisch. Aber zum einen ist da der Alkohol, der zwar reichlich Kalorien, aber keinen Nährwert hat und zum Rausch und veränderter Wahrnehmung führt. Und zum anderen sind kalte Getränke bei Hitze generell nicht optimal. Die kühlen nämlich von innen und geben dem Körper damit das Signal, dass er Wärme produzieren muss. Kalte Getränke sind also eher etwas für den Winter, während man im Sommer etwas Warmes trinken sollte.

Sie haben die Bedeutung des Reinheitsgebotes mehrfach betont. Wie sieht das bei Craft-Bieren aus, die aktuell stark im Trend liegen?

Craft-Beere bedeutet zunächst einmal ja nur, dass das Bier handgemacht ist und nicht industriell hergestellt wurde. Es unterliegt generell nicht dem Reinheitsgebot und werden auch nicht entsprechend geprüft und kontrolliert. Viele Brauer veredeln ihr Bier beispielsweise mit der Zugabe von Ingwer oder Holunder. Aber natürlich gibt es auch Hersteller, die auch diese Biersorten nach dem Reinheitsgebot brauen.

Wie halten Sie es selbst gegen den Durst? Im Sommer eher ein Pils oder eher ein Hefeweizen?

Ich finde, dass die Bitterstoffe im Pils den Durst eher stillen. Im Winter trinke ich dann gern ein vollmundiges Hefeweizen.

In meinem Bekanntenkreis halten es die meisten Bierfreunde eher umgekehrt….

Ja, das hat sich irgendwie so eingebürgert. Es könnte daran liegen, dass man Pils in der Regel aus 0,3 Liter großen Gläsern trinkt und Hefeweizen aus 0,5 Litergläsern. Offenbar glauben viele, dass ein größeres Getränk den Durst besser stillt.

Noch eine Frage an Sie als Koch: Wie halten Sie es mit Bier zum Ablöschen von Fleisch auf dem Grill?

Das ist eine Todsünde! Es zieht das Fleisch nur zusammen und hat nicht nur keine Auswirkungen auf den Geschmack, sondern tropft direkt in die Glut, wo es zu Verpuffungen führt und so die Asche an das Fleisch wirbelt. Wenn man das Fleisch aber in Bier einlegt, bevor man es auf den Grill legt, ergibt das wesentlich mehr Sinn. Da hat das Bier eine zermürbende Wirkung und macht das Fleisch zart.

