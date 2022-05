Von Harald Berlinghof

Mannheim. Nennen wir sie Maimarkt-Wunder. Weil uns einige der angebotenen Produkte, die es auf Deutschlands größter regionaler Verbrauchermesse gibt, in Staunen versetzen. Nie zuvor haben wir von solchen Dingen gehört, nie zuvor haben wir sie gesehen. Dinge, die kurios, brandneu oder einfach nur verblüffend sind. Oder wir nennen sie einfach Maimarkt-Kuriositäten, weil sie Überraschendes, manchmal auch kaum Glaubhaftes für die Besucherinnen und Besucher bereithalten. Die Preisskala reicht dabei von überaus günstig bis sündhaft teuer.

Für den Urlaub darfs auch mal luxuriös sein: zum Beispiel ein Caracat-Wohn-Schwimmmobil der Heidelberger Firma Schneider Caravaning GmbH. Der Bug ist abgeflacht und verglast, die Steuerkabine mit Steuerruder bietet einen attraktiven Blick auf das zu befahrende Gewässer, und am Heck lädt eine gemütliche Sitzecke zum Verweilen ein. Die kleinste Version mit 6,60 Metern Länge und auf dem Wasser 3,70 Metern Breite ist für 120.000 Euro zu haben, die größte Ausführung hat 8,60 Meter Länge und ist für rund 300.000 Euro erhältlich.

Eine weitere Neuheiten ist die die Flüwa-Wasserwaage. Foto: Gerold

Der Markenname Caracat setzt sich zusammen aus den Begriffen Caravan und Catamaran. Tatsächlich kann man das rollende Hausboot auf dem Campingplatz als Wohnwagen nutzen oder alternativ auf einem Gewässer als Hausboot. Ausgestattet mit einem elektrischen Außenbordmotor, der rund 15 PS leistet und der ohne Bootsführerschein betrieben werden darf, kann man aktiv größere Strecken gemütlich auf dem Wasser zurücklegen, erklärt Verkaufsberater Jörg Rosenwirth. Die Caracats sind auf dem Freigelände 08 gegenüber den Hallen 33 und 35 zu finden. Elf Stunden Fahrzeit bietet eine Ladung der Lithium-Ionen-Batterie. Dass man das Wohnmobil an Land abstellen kann, spart Kosten. Denn Liegeplätze im Wasser sind teuer und machen rund zehn Prozent der Betriebskosten eines Boots aus. "Da hat sich unser Caracat in zehn Jahren bezahlt gemacht", rechnet Rosenwirth vor.

Der "kleinste Zapfhahn der Welt" (Halle 20/Stand 2021) kostet fünf Euro und wird direkt auf die Bier- oder Apfelsaftschorleflasche geschraubt. Durch den Ausgießer wird dem Getränk Kohlensäure entzogen und Sauerstoff zugeführt. "Das Bier schmeckt wie frisch gezapft", verspricht Susan Schäfer von der Firma Taste Hero.

Hyeok Ju führt seine "magische Säge" vor. Foto: Gerold

Für Handwerker interessant ist die ausklappbare Flüwa-Wasserwaage (Halle 20/Stand 2011), die in mehrere Richtungen feststellt, ob der Untergrund gerade oder schief ist. Karl-Heinz Voll ist der Erfinder der Waage und bietet das Werkzeug für Preise von unter 30 Euro an. Für Hobbygärtner hat Harald Fröhlich eine praktische Erfindung gemacht (Halle 37/Stand 3733). Sein Aufsatz lässt sich auf jeden herkömmlichen Akkubohrschrauber aufsetzen – und schon fördert das Gerät 13 bis 15 Liter Wasser je Minute. Entweder, um den Rasen damit zu sprengen, eine Dusche zu betreiben oder ein Bächlein in Richtung Gartenteich plätschern zu lassen.

Hyeok Ju aus Südkorea hat eine handliche "magische Säge" dabei, die er nicht wie ein Handwerker, sondern wie ein Künstler virtuos einsetzt (Halle 37/Stand 3735). Schräg, in Kurven oder kerzengerade gelingen seine Sägeschnitte. Sogar Glas kann er damit schneiden. Die bunte Klobürste aus Silikon mit Lotus-Abperleffekt sorgt für Hygiene auf der Toilette (Halle 20/Stand 2012).

Der Ganzkörpertrockner von Rainer Saborowsky. Foto: Gerold

Sauberkeit ist in Zeiten von Corona auch bei der Raumluft von großem Interesse. Diesem Anspruch gerecht werden gleich zwei Anbieter auf dem Maimarkt. Für die Internationale Raumstation wurde im Auftrag der Nasa ein Luftreiniger entwickelt, der innerhalb einer Minute Viren, Keime und andere organische Belastungen eliminiert, ohne dabei Ozon freizusetzen. Der Enitek-Luftreiniger (Halle 33/Stand 3300) erzeugt keinen Luftzug, sondern gibt ionisierte Sauerstoff-Moleküle an die Raumluft ab, welche die Keime dort unschädlich machen. "Es findet also keine unerwünschte Luftverwirbelung statt, und der Vorgang wirkt auch auf Oberflächen", so Uwe Jansen, Mitinhaber der Mannheimer Firma Enilux, die die Vertriebslizenz für Deutschland besitzt. Anders funktioniert die Aura-Air-Technologie der Firma Blnk (sprich: blank). Dort wird die kontaminierte Raumluft in einen Filter eingesetzt, der unter anderem mit UV-Bestrahlung funktioniert. Heraus kommt Luft, die zu 99,97 Prozent frei von Mikroben ist (Halle 11/ Stand 1128).

Eine Erleichterung im Alter, ein angenehmes Hautgefühl und eine Energieeinsparung verspricht Rainer Saborowsky mit seinem Ganzkörpertrockner Valiryo (Halle 11). Es handelt sich um einen zwei Meter hohen Föhn, der in der Dusche an der Wand angebracht wird und bezüglich Luftstrom und Wärme regulierbar ist. Mobilitätseingeschränkte Menschen profitieren, die Haut wird sanft getrocknet und die Umwelt geschont, weil viele Handtuchwaschungen entfallen. "Besonders in Hotels ist das ein Problem", so der Valiryo-Geschäftsführer.