Mannheim. (oka) Der diesjährige Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, steht ganz im Zeichen des 100. Jubiläums des Bauhauses. Unter dem Motto "Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur" können Besucher normalerweise nicht zugängliche historische Bauten und Denkmäler unter einem neuen Blickwinkel erkunden und entdecken. 27 Denkmäler sind an diesem Tag geöffnet. Eine Auswahl:

> Architektur und Kultur: Im Nationaltheater am Goetheplatz, das nach Plänen des Architekten Gerhard Weber gebaut und 1957 eingeweiht wurde, finden um 11 sowie um 14 Uhr Führungen des Landesamts für Denkmalpflege zu dem Thema "Immer Theater mit der Denkmalpflege!" statt. Das älteste Mannheimer Hallenbad - das Herschelbad in U3,1 - ist zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet. In dem Jugendstilbau gibt es stündlich Führungen. Die Multihalle im Herzogenriedpark, die weltweit größte freitragende Gitterschalenkonstruktion, ist von 9 bis 19.30 Uhr geöffnet. Führungen werden um 9.30 sowie um 11 Uhr angeboten. Der Treffpunkt für die Führungen ist außerhalb des Parks am Eingang Max-Joseph-Straße.

> Wasserwerk: Moderne Abwassertechnik in historischen Bauwerken zeigt der städtische Eigenbetrieb Stadtentwässerung. Von 11 bis 16 Uhr finden Führungen am Fremdeneinstieg in der Breite Straße vor F1 statt. Auch Mannheims ältestes Pumpwerk Ochsenpferch in der Bunsenstraße 8 öffnet zwischen 13 und 17 Uhr seine Tore. Geführte Rundgänge gibt es zu jeder vollen Stunde. Um 13 Uhr wird eine Kinderführung im Rahmen der Agenda Aktion angeboten. Bei Regenwetter bleibt der Fremdeneinstieg wegen Überflutungsgefahr geschlossen.

> Marchivum: Der Hochbunker in der Neckarstadt-West war vor seinem Umbau ein "unbequemes Denkmal". Nun ist er Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung - ein lebendiger Ort, der Geschichte und Gegenwart verbindet. Das Marchivum am Archivplatz 1 hat von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen gibt es um 14 und 16 Uhr, die Teilnehmendenzahl ist begrenzt. Eine Voranmeldung ist nicht möglich. Die KZ-Gedenkstätte Sandhofen in der Gustav-Wiederkehr-Schule in der Kriegerstraße 28 dokumentiert die Geschichte des KZ-Außenlagers als Teil des nationalsozialistischen KZ-Systems. Die Gedenkstätte ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen finden ab 14.30 Uhr statt.

> Kirchen: Zu Entdeckungen lädt die Christuskirche am Werderplatz zwischen 9.30 und 19 Uhr, beim Gottesdienst um 10 Uhr, bei Führungen um 12, 14 oder 16 Uhr sowie beim Evensong (Gottesdienst) 18 Uhr ein. Die Epiphaniaskirche in Feudenheim öffnet ihre Türen um 11 Uhr zur Gottesdienstfeier, um 14 Uhr zur Besichtigung von Kirche und Turm, um 15 Uhr zur Kirchenführung und um 17 Uhr zur Turmbesteigung nach dem Serenadenkonzert auf dem Kirchplatz um 16 Uhr.

Als Duo bieten Kunsthistorikerin Ursula Dann und Architekt Johannes Striffler eine Führung in der Trinitatiskirche (G4,1) um 13 Uhr und eine in der Versöhnungskirche in Rheinau um 14.30 Uhr an. Kunsthistorisch ordnet Ursula Dann in zwei Führungen zwei Almenhöfer Gotteshäuser ein: um 11 Uhr die Markuskirche und um 16.30 Uhr die Lukaskirche.

Geöffnet ist auch die Konkordienkirche in R2 samt Turm von 10.30 Uhr bis 17 Uhr. Führungen werden nach Bedarf angeboten. Außerdem sind Besucher zur Mitfeier des Gottesdiensts um 11 Uhr eingeladen. Die Heilige Messe kann in der von 9 bis 19 Uhr geöffneten Jesuitenkirche in A 4 um 9.30 Uhr, 10.30, 11.30 und 18 Uhr mitgefeiert werden. Darüber hinaus bietet der katholische Stadtdekan Karl Jung um 16.30 Uhr eine Kirchenführung mit Orgelmusik zum Motto des Tags des offenen Denkmals an.

> Wasserturm: Das Mannheimer Energieunternehmen MVV öffnet von 11 bis 16 Uhr die Tür des Wasserturms am Friedrichsplatz. MVV-Mitarbeiter informieren über die Geschichte des Mannheimer Wahrzeichens und die Historie der Trinkwasserversorgung in der Quadratestadt. Anschauliche Ausstellungstafeln bieten darüber hinaus zusätzliche Informationen. Aus Sicherheitsgründen kann der Turm nicht über die innere Wendeltreppe bestiegen werden. Von seinen Außentreppen erhalten die Besucher einen guten Überblick über die Jugendstilanlage des Friedrichsplatzes.

> Alte Sternwarte: Ein besonderer Schwerpunkt ist der 300. Geburtstag von Hofastronom Christian Mayer. Ihm ist der Bau der Alten Sternwarte, die Gründung der Akademie der Wissenschaften und eine umfangreiche astronomische Forschung in Mannheim zu verdanken. Gerade der Astronomie widmete sich Kurfürst Carl-Theodor stets mit leidenschaftlichem Interesse und förderte diese Wissenschaft. Deshalb finden am kommenden Sonntag in der Alten Sternwarte verschiedene Vorträge, Lesungen und Sternbeobachtungen statt.

Letzteres ist allerdings wetterabhängig. Die alte Sternwarte ist von 11 bis 16 und von 20 bis 22 Uhr geöffnet. Berthold Toetzke und Thorsten Danner spielen um 12.45 Uhr eine Szene von Wolfgang Wacker, in der am Originalschauplatz der Kurfürst höchst selbst mit dem Hofastronomen direkt nach einem Brand in der Sternwarte zusammentrifft.