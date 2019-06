Das Fahrrad-Festival richtet sich vor allem an Familien mit Kindern. Foto: Gerold

Von Volker Endres

Mannheim. Wo gestern noch Motoren aufheulten, sind am Samstag, 22. Juni, nur noch Fahrradklingeln zu hören. Beim dritten Festival "Monnem Bike" verwandeln sich Kunststraße, Kapuzinerplanken und Paradeplatz in eine große Freiluftarena. Mit der großen Radparade durch Mannheim und Ludwigshafen fordern die Organisatoren mehr Freiraum für den Radverkehr. Das Festival findet in Verbindung mit dem Projekt "Spielraum Stadt" statt.

"Aufgrund der unterschiedlichen Interessen sind Veranstaltungen in der Innenstadt immer eine Herausforderung", sagt Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim City. Den Marathon etwa sehe der Einzelhandel durchaus kritisch. "Für Monnem Bike gilt aber das genaue Gegenteil: Das ist genau die Aufenthaltsqualität, die wir uns in der Innenstadt wünschen", betont Pauels.

Den Grund dafür hatte Gerhard Fontagnier berechnet. "Jedes geparkte Auto stellt zwölf Quadratmeter Raum zu. In Mannheim kommen wir dabei auf eine Parkfläche mit einer Größe von 18 Fußballfeldern", erklärt der Organisator der Radparade. Raum, der für andere Veranstaltungen nicht zur Verfügung stehe. "Und die meisten Autos stehen 95 Prozent der Zeit sinnlos herum."

Die Radaktivisten von "Monnem Bike" wollen das zumindest für ein Wochenende im Jahr ändern. Die Kunststraße ist dafür von 11 bis 20 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. "Wir machen die Stadt anders erlebbar", erklärt Axel Bentz, Leiter des Eventmanagements. Die Veranstaltung verfüge über insgesamt 80 Programmpunkte. Weitere 40 kommen in der Verlängerung der Jungbuschstraße zwischen den H- und G-Quadraten hinzu.

Im Rahmen von "Spielraum Stadt" nehmen auch Vereine und Gruppen an der Radveranstaltung teil. "Unsere Zielgruppe sind natürlich alle Besucher, aber die Angebote richten sich vor allem an junge Familien mit Kindern", verrät Bentz. "Wir wollen Kinder von Anfang an für das Fahrrad begeistern."

Das gilt ganz besonders am Paradeplatz. Der verwandle sich in einen großen Spielplatz mitten in der Stadt und locke mit einem spektakulären Klettergarten, Trampolin und Slacklines, verrät Organisatorin Stefanie Reischmann. Auch die Kunststraße werde bespielt. Dort haben die Besucher die Möglichkeit, einen Hochrad-Führerschein zu absolvieren. Außerdem gibt es einen Minigolf-Parcours. "Die Schlaglöcher auf der Straße nutzen wir dafür aber nicht", versichert Bentz lachend. Auf dem Programm steht unter anderem auch ein Tischkicker. Der Radsalon auf den Kapuzinerplanken wartet hingegen mit einer Bühne, Vorführungen und den Angeboten lokaler Händler auf.

Mit der Radparade demonstrieren die Aktivisten bereits zum zwölften Mal für gleiche Rechte im Straßenverkehr. "Letztes Jahr hatten wir über 1000 Teilnehmer", freut sich Fontagnier. Er hofft dieses Jahr auf eine ähnliche Zahl. Die Parade findet unter dem Motto "Mehr Platz fürs Rad statt", das der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) bundesweit ausgerufen hat.

Die Route ist insgesamt 17 Kilometer lang und führt durch die Quadrate sowie über Ludwigshafen. Die Radler sind dabei nicht an den Rand gedrängt, sondern fahren auf den Hauptstrecken, die normalerweise Autos vorbehaltenen sind. "Dieses Wochenende steht ganz im Zeichen des Fahrrads", verspricht Klaus Elliger, Leiter des Fachbereichs Stadtplanung. Er verweist zudem auf weitere Anstrengungen, die Mannheim unternehme, um das Radfahren in der Stadt attraktiver zu machen.

Als Beispiel nennt er die im April gestartete Aktion "Stadtradeln", das Mobile Cinema oder die "Tour de Karl" für Schüler. Und im Jahreskalender der Stadt stünden noch viele weitere Aktionen. "Außerdem arbeiten wir kontinuierlich daran, die Lücken im Radwegenetz zu schließen", betont Elliger.

Info: Das komplette Programm des Fahrradfestivals ist unter www.monnem-bike.de abrufbar. Die Radparade beginnt am Samstag, 22. Juni, um 16 Uhr auf dem Marktplatz in G 1. Gemeinsam drehen die Teilnehmer eine große Schleife durch die Quadrate und über Ludwigshafen.